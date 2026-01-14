न चिपकेंगे, न होंगे गीले, बिना पानी के आलू उबालने के 3 यूनिक तरीके

संक्षेप: Smart Hacks To Boil Potatoes Without Water : भला कुकर में पानी डाले बिना कोई आलू कैसे उबाल सकता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो पढ़ें ये खबर। जिसमें कुकर में बिना पानी के आलू कैसे उबाले जाते हैं वो खास तरीके बताए गए हैं।

आलू के पराठे बनाने हों या सब्जी, उन्हें उबालने के लिए कुकर में पानी भरना जरूरी लगता है। लेकिन कई बार आलू उबालते समय ज्यादा सीटी लगने की वजह से आलू ज्यादा पककर गीले हो जाते हैं। जिसकी वजह से ना तो पराठे अच्छे बनते हैं और ना ही आलू की सब्जी। क्या आप जानते हैं परफेक्ट आलू बिना कुकर में बिना पानी डाले भी उबाले जा सकते हैं? सुनकर कई लोग तो हैरान भी हो सकते हैं कि भला कुकर में पानी डाले बिना कोई आलू कैसे उबाल सकता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो पढ़ें ये खबर। जिसमें कुकर में बिना पानी के आलू कैसे उबाले जाते हैं वो खास तरीके बताए गए हैं।

कुकर में पानी भरे बिना आलू उबालने के स्मार्ट किचन टिप्स कुकर की भाप में पकाएं आलू आलू उबालने का यह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। इस टिप को फॉलो करने के लिए आलुओं को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह उनकी नमी सुखाएं नहीं। इसके बाद कुकर के तले में थोड़ा सा तेल डालकर ग्रीस कर लें। इसके बाद कुकर में आलू के दो टुकड़े करके डाल दें। अब एक साफ सूती कपड़े को गीला करके निचोड़ने के बाद कुकर की तली में आलू के ऊपर बिछा दें। इसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर आंच को बिल्कुल कम करके 2-3 सीटी आने दें। आलू भाप और कपड़े की नमी की मदद से अपने ही रस में उबल जाएंगे।

नमक की गर्माहट मूंगफली और भुट्टा की तरह आप आलू को भी बिना पानी के उबाल सकते हैं। इसके लिए एक भारी तले की कढ़ाई या कुकर में 1 कप नमक फैलाकर डालें। नमक के ऊपर एक स्टैंड या जाली रखकर उस पर आलू रख दें। अब कुकर का ढक्कन बंद करके सीटी हटा दें। धीमी आंच पर 20 मिनट आलू को पकने दें। आलू उबालने का यह तरीका आपको अंगारों पर भुने हुए आलू का स्वाद देता है।