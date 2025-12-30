Hindustan Hindi News
धोते हुए आपस में फंस जाते हैं दो बर्तन? ज्योति ने बताई 3 कमाल की ट्रिक, तुरंत निकल जाएंगे!

Dec 30, 2025 01:38 pm IST Anmol Chauhan
बर्तन धोते वक्त क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब दो बर्तन आपस में फंस गए हों? जब दो बर्तन लगभग बराबर साइज के होते हैं, तो अक्सर छोटा वाला बर्तन बड़े बर्तन में फंस जाता है। इन्हें कितना भी जोर लगाकर निकलाने की कोशिश करो ये कई बार अलग होने का नाम ही नहीं लेते। रसोई में ये समस्या होना बड़ा आम है लेकिन इसके सॉल्यूशन ज्यादा देखने को नहीं मिलते। कई बार तो लोगों के अटके हुए बर्तन सालों तक यूं ही रखे रह जाते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए इन्हीं से जुड़ी कमाल की टिप्स ले कर आए हैं। इंस्टाग्राम पर क्रिएटर ज्योति प्रकाश ने 3 जबरदस्त हैक साझा किए हैं, जिनकी मदद से आप आपस में फंसे हुए बर्तन आराम से निकाल पाएंगी। आइए जानते हैं।

थोड़ी देर बर्तनों को गर्म होने दें

अगर दो बर्तन आपस में फंस गए हैं और निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप उन्हें गर्म कर के देख सकती हैं। इसके लिए गैस की फ्लेम मीडियम रखें और बर्तनों को कुछ देर गर्म होने के लिए रख दें। थोड़ी देर में ही दोनों बर्तन अलग हो जाएंगे। हालांकि ध्यान रहे आपको सिर्फ एक-डेढ़ मिनट के लिए ही बर्तन को गर्म करना है, वरना ये जल सकते हैं और अंदर वाला बर्तन उछलकर बाहर भी गिर सकता है। जब बर्तन गरम हों, तभी किसी तौलिया या कपड़े की मदद से इन्हें एक दूसरे से अलग कर दें। बड़ी आसानी से ये निकल जाएंगे।

थोड़े से तेल से बनेगी बात

दो बर्तनों को अलग करने में आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको सरसों का तेल लेना है और जहां से बर्तन फंसे हैं, उस जगह पर अच्छे से अप्लाई कर देना है। किसी ब्रश की मदद से इस पूरे एरिया पर तेल लगा दें और 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। ऐसा करने से तेल अन्दर चला जाता है और चिकनाहट की वजह से बर्तन निकल जाते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान और इफेक्टिव हैं, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए।

पानी वाली ट्रिक भी करती है वर्क

थोड़े से पानी की मदद से भी आप दो फंसे हुए बर्तनों को अलग कर सकती हैं। इसके लिए जहां से बर्तन फंसे हैं, उस जगह में थोड़ा-थोड़ा पानी डालती जाएं। जब आप पानी डालेंगी तो वो बर्तन के अंदर जाएगा, जिससे गैप में हवा भरेगी और दोनों बर्तन तुरंत निकल जाएंगे। ये सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है।

