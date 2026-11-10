सब्जी में तेल हो गया ज्यादा? कम करने के लिए अपनाएं ये आसान हैक्स

सब्जी का छौंक लगाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ये तेज बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है। अगर कभी आपसे सब्जी में तेल ज्यादा हो जाए तो टेंशन ना लें बस कुछ हैक्स को अपनाकर इसे बैलेंस कर लें।

कई बार सब्जी बनाते समय अनजाने में तेल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। खासकर जब हम जल्दबाजी में खाना बना रहे होते हैं या मसालों का सही अंदाजा नहीं लगता, तो सब्जी में जरूरत से ज्यादा तेल हो जाता है। ऐसे में सब्जी का स्वाद और उसकी बनावट दोनों खराब हो सकती है। ज्यादा तेल वाली सब्जी खाने में बेकार लग सकती है और कई लोगों को यह पसंद भी नहीं आती। अक्सर ऐसा होता है कि सब्जी बनाते समय तेल की मात्रा का पता नहीं चलता है और इसके तैयार होने के बाद उसके ऊपर तेल की परत साफ दिखाई देने लगती है। हालांकि, इस वजह से पूरी सब्जी फेंकने या दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ हैक्स मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो यहां बताए कुछ आसान घरेलू हैक्स की मदद लें। आइए जानते हैं कि सब्जी में तेल ज्यादा हो जाने पर किन हैक्स को अपनाएं।

इंटरनेट का वायरल हैक तेल ज्यादा होने पर आप इंटरनेट के वायरल हैक को अपना सकते हैं। इस हैक में आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। बस एक कटोरी चाहिए होगी। इसके लिए सबसे तैयार होने के बाद आपको कढ़ाई में सब्जी को बीच से हटाकर साइड में करना है और बीचों बीच जगह बनानी है। जब बीच में जगह बन जाए तो आपको एक कटोरी को उल्टा करके बीच में रखना है। कटोरी रखने के बाद सब्जी को ढक दें। अब कुछ देर का इंतजार करें और फिर ढ़क्कन हटाने के बाद सब्जी को एक कटोरे में निकाल लें। इस हैक को अपनाकर सब्जी से तेल अलग होकर कटोरी के नीचे आ जाएगा।

बर्फ का टुकड़ा आएगा काम अगर सब्जी में तेल बहुत ज्यादा हो गया है, तो बर्फ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए एक-दो बर्फ के टुकड़ों को चम्मच में रखें और चम्मच को धीरे-धीरे सब्जी के पास ले जाएं। बर्फ की ठंडक से आसपास का तेल कुछ हद तक जमकर चम्मच की बाहरी सतह पर चिपक सकता है। इसके बाद चम्मच को बाहर निकालकर साफ कर लें। इस प्रक्रिया को जरूरत के अनुसार दोहरा सकते हैं। ध्यान रखें कि बर्फ को सीधे सब्जी में न डालें, क्योंकि इससे सब्जी पतली हो सकती है।

पेपर टॉवल का इस्तेमाल अगर सूखी सब्जी में तेल ज्यादा हो गया है, तो फूड-सेफ पेपर टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सब्जी की सतह पर हल्के से टच करें, ताकि एक्सट्रा तेल सोख ले। ध्यान रखें कि इसे सब्जी में डुबोना नहीं है।