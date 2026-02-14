Hindustan Hindi News
6 ट्रेडिंग और सुरक्षित मसालदानी: मसाले का असल स्वाद और फ्लेवर रहेगा बरकरार

Feb 14, 2026 09:56 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
आजकल लकड़ी, पीतल और स्टेनलेस स्टील के मसाला बॉक्स काफी ट्रेंड में हैं, इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें।

अगर आपके घर में आज भी प्लास्टिक का स्पाइस बॉक्स इस्तेमाल होता है, तो इन्हें बदलने का समय आ गया है। आजकल लकड़ी, पीतल और स्टेनलेस स्टील के मसाला बॉक्स काफी ट्रेंड में हैं, जिनमें मसाले का असल स्वाद और फ्लेवर दोनों लंबे समय तक बरकरार रहता है। ये एक सुरक्षित विकल्प है, इस तरह के मसालदानी को आप सालों तक इस्तेमाल कर सकती हैं। Amazon पर स्पाइस बॉक्स के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं।

Human Hydro का मसाला डब्बा आपके किचन में जरूर होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील के स्पाइस बॉक्स में 7 कंटेनर्स आयेंगे, साथ में एक चम्मच और एयर टाइट ढक्कन भी आएगा। ये सुरक्षित विकल्प है, जिससे आपके मसाले का स्वाद और फ्लेवर दोनों लंबे समय तक बरकरार रहेगा। इसमें ट्रांसपेरेंट ढक्कन है, जो आपका काम और भी आसान बना देगा। 40% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इस मसाला बॉक्स में 7 कंटेनर्स हैं, जिनमें आप मसाले अलग-अलग स्टोर कर सकती हैं। इनमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। इसमें ट्रांसपेरेंट ढक्कन आएगा। वहीं मसाले के अलावा ड्राई फ्रूट्स रखने में भी काम आएगा। तो ज्यादा न सोचें 43% के अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

MARU का 12 इन 1 स्टेनलेस स्टील स्पाइस बॉक्स, जिसमें आप सभी मसालों को अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। इसका हाई क्वालिटी फूड ग्रेड मटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है, जिसमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। इस मसालदानी का ढक्कन ट्रांसपेरेंट है, जिससे आप मसाले को देख सकती हैं। अगर आजतक प्लास्टिक बॉक्स इस्तेमाल कर रही हैं, तो 46% के ऑफ पर आधे दाम में ऑर्डर करें।

MARU का 09 इन 1 स्टेनलेस स्टील स्पाइस बॉक्स, जिसमें आप सभी मसालों को अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। इसमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रहेंगे। यह देखने में भी बेहद आकर्षक है, जो आपके किचन में एसथेटिक ऐड करेगा। इसके साथ स्टील स्टैंड आयेगा, जो एक आकर्षक विकल्प है। इस मॉडर्न ट्रेडिंग मसाला बॉक्स पर 41% का ऑफ उपलब्ध है, तो बिना इंतजार के इसे आज ही ऑर्डर करें।

लकड़ी से तैयार इस मसालदानी में 9 कंटेनर हैं, साथ ही इनमें एक लकड़ी का चम्मच भी मिल जाएगा। इसे BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है, जो खाने पीने की चीजों में किसी तरह का टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते और मसाले का असल स्वाद और फ्लेवर लंबे समय तक बरकरार रहता है। मसाला रखने का ये एक सुरक्षित तरीका है, इसे जरूर ऑर्डर करें। 50% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

प्योर ब्रास का मसाला बॉक्स आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। इसमें 7 अलग-अलग कंटेनर्स मिल जाएंगे और साथ में एक चम्मच भी आएगा। इसमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रहेंगे। यह देखने में भी बेहद आकर्षक है, जो आपके किचन में एसथेटिक ऐड करेगा। इसके ढक्कन पर आकृति बनी हैं, जो बेहद आकर्षक हैं। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 40% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
