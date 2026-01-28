Hindustan Hindi News
कटहल काटते समय चाकू-हाथ हो जाते हैं चिपचिपे? बड़े काम की है ये पानी वाली ट्रिक, करें ट्राई

संक्षेप:

कटहल को काटते समय अक्सर हाथ और चाकू में चिपचिपापन लग जाता है। कटहल में लेटेक्स नाम का तत्व होता है, जो चिपचिपा होता है। अगर कटहल काटते समय आपके हाथ भी चिपक जाते हैं, तो पानी वाली आसान ट्रिक अपनाएं।

Jan 28, 2026 09:40 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
कटहल की सब्जी, कोफ्ते, पकोड़े आपने खूब खाएं होंगे और लोगों को मसालेदार भी इसे खाना पसंद है। कटहल इस सीजन में खूब बिकता है और ज्यादातर हर घर में इसे पकाया जाता है। कटहल खाने में टेस्टी लगता है लेकिन इसे काटना थोड़ा मुश्किल होता है। कटहल में चिपचिपा सफेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे लेटेक्स या फिर रबर दूध कहा जाता है। ये पदार्थ कटहल काटते समय निकलने लगता है और हाथ और चाकू में चिपक जाता है। फिर इसे छुड़ाना काफी मशक्कत भरा होता है। अगर आप भी कटहल काटते समय चिपचिपापन नहीं चाहती हैं, तो एक पानी वाली ट्रिक अपनाएं। ये ट्रिक सब्जी वाले भैया ने बताई है, जो काफी कारगर है।

क्या है पानी वाली ट्रिक

हम जिस ट्रिक की बात कर रहे हैं, उसमें आपको एक बाउल या डलिया में हल्का गुनगुना पानी लेना है। फिर इसमें नींबू का रस डालकर मिलाना है। अब कटहल को बड़े टुकड़ों में छिलके के साथ काटकर नींबू वाले पानी में डाल दें। 15 मिनट तक कटहल को पानी में भिगोकर रखें। कुछ देर बाद कटहल को पानी से निकालकर सूखी डलिया में रखें। अब छिलका हटाते हुए इन्हें छोटे टुकड़ों में काटना शुरू करें। कटहल हाथों या चाकू में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। सब्जी वाले भैया का कहना है कि नींबू से कटहल का गोंद चिपकता नहीं है और फिर इसे आसानी से काटा जा सकता है। ठेले पर कटहल काटकर देने के लिए वह लोग यही ट्रिक अपनाते हैं।

तेल वाला तरीका

नींबू वाली ट्रिक के अलावा सरसों का तेल वाला तरीका भी काफी फेमस है। कटहल काटते समय हाथों और चाकू में सरसों का तेल लगा लें और फिर सब्जी काटें। ऐसा करने से कटहल का चिपचिपापन हाथों में नहीं लगेगा और ये आसानी से कट जाएगा। इसके अलावा आप हाथों पर पन्नी वाला या रबर वाला ग्लव्स पहनकर भी सब्जी काट सकते हैं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
