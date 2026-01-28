कटहल काटते समय चाकू-हाथ हो जाते हैं चिपचिपे? बड़े काम की है ये पानी वाली ट्रिक, करें ट्राई

संक्षेप: कटहल को काटते समय अक्सर हाथ और चाकू में चिपचिपापन लग जाता है। कटहल में लेटेक्स नाम का तत्व होता है, जो चिपचिपा होता है। अगर कटहल काटते समय आपके हाथ भी चिपक जाते हैं, तो पानी वाली आसान ट्रिक अपनाएं।

कटहल की सब्जी, कोफ्ते, पकोड़े आपने खूब खाएं होंगे और लोगों को मसालेदार भी इसे खाना पसंद है। कटहल इस सीजन में खूब बिकता है और ज्यादातर हर घर में इसे पकाया जाता है। कटहल खाने में टेस्टी लगता है लेकिन इसे काटना थोड़ा मुश्किल होता है। कटहल में चिपचिपा सफेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे लेटेक्स या फिर रबर दूध कहा जाता है। ये पदार्थ कटहल काटते समय निकलने लगता है और हाथ और चाकू में चिपक जाता है। फिर इसे छुड़ाना काफी मशक्कत भरा होता है। अगर आप भी कटहल काटते समय चिपचिपापन नहीं चाहती हैं, तो एक पानी वाली ट्रिक अपनाएं। ये ट्रिक सब्जी वाले भैया ने बताई है, जो काफी कारगर है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है पानी वाली ट्रिक हम जिस ट्रिक की बात कर रहे हैं, उसमें आपको एक बाउल या डलिया में हल्का गुनगुना पानी लेना है। फिर इसमें नींबू का रस डालकर मिलाना है। अब कटहल को बड़े टुकड़ों में छिलके के साथ काटकर नींबू वाले पानी में डाल दें। 15 मिनट तक कटहल को पानी में भिगोकर रखें। कुछ देर बाद कटहल को पानी से निकालकर सूखी डलिया में रखें। अब छिलका हटाते हुए इन्हें छोटे टुकड़ों में काटना शुरू करें। कटहल हाथों या चाकू में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। सब्जी वाले भैया का कहना है कि नींबू से कटहल का गोंद चिपकता नहीं है और फिर इसे आसानी से काटा जा सकता है। ठेले पर कटहल काटकर देने के लिए वह लोग यही ट्रिक अपनाते हैं।