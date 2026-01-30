कैफे वाली बीटन कॉफी फटाफट बना सकती हैं, चॉपर वाला तरीका सीख लें

कैफे में मिलने वाली बीटन कॉफी का टेस्ट बिल्कुल अलग ही आता है। हॉट कॉफी पीनी हो या फिर कोल्ड कॉफी, अक्सर आप भी कैफे पहुंच जाती हैं तो आज इस छोटी सी ट्रिक को सीख लें। जिसकी मदद से फटाफट क्रीमी कैफे स्टाइल बीटन कॉफी आप भी बना सकेंगी। वैसे को मार्केट में कॉफी बीटर मिलते हैं लेकिन जरूरी नही कि सबकी रसोई में ये सारे इक्विपमेंट हो। लेकिन बगैर हाथ से बीट किए और बिना ज्यादा मेहनत के आसानी से क्रीमी कैफे वाली कॉफी घर में बनाई जा सकती है। मिंट्स रेसिपी के इंस्टाग्राम पेज पर इस खास ट्रिक को बनाने का तरीका शेयर किया गया है।