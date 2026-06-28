टमाटर-खीरा फल हैं या सब्जी? ग्रेवी-सलाद में होता है इस्तेमाल, जानिए साइंस क्या मानता है
टमाटर-खीरा को आप सलाद, सब्जी या फिर कच्चा खूब खाते होंगे लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों फल है या सब्जी? टमाटर-खीरा किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं, चलिए आपको बताते हैं।
टमाटर को सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी करने में इस्तेमाल किया जाता है और सलाद में भी इसे लोग खूब खाना पसंद करते हैं। ज्यादातर सब्जियों में टमाटर पड़ता है और स्वाद को बेहतर करता है, साथ ही इसकी चटनी भी बनती है। वहीं कुछ लोग कच्चा टमाटर भी खा लेते हैं, जैसे सेब खा रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या टमाटर सब्जी या फिर इसे फल मानना चाहिए? आखिर टमाटर को किस कैटेगरी में रखा जाए। सिर्फ टमाटर ही नहीं खीरे के साथ भी यही समस्या है। खीरा सलाद में खाया जाता है और इसका रायता भी बनता है लेकिन क्या इसे भी सब्जी कहा जाएगा। अगर आप भी इन चीजों को सोचकर अपना सिर पकड़ लेते हैं, तो आज हम आपको इनके जवाब देते हैं। आपको बताएंगे कि साइंस इन्हें क्या मानता है फल या सब्जी?
टमाटर में क्या होता है
टमाटर में 95% पानी, विटामिन ए, सी, लाइकोपीन, पोटैशियम, फाेलेट, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। टमाटर में साइट्रिक एसिड होता है, जिससे ये खट्टा रहता है। इसे खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, चेहरे पर ग्लो आता है और पाचन भी सही बना रहता है। टमाटर लोग चेहरे पर भी लगाते हैं, इससे रंगत सुधरती है।
सब्जी है या फल
वैसे तो टमाटर सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है और इसका सलाद बनाकर लोग खाते हैं। हालांकि, साइंस की रिसर्च के मुताबिक, इसे फल माना जाता है। जी हां, टमाटर एक फल है ना कि सब्जी। इसे फल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये फलों की तरह ही पौधों पर लगे फूलों से उगता है। जबकि सब्जियों में पत्तियां, जड़ें और टहनी होती हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे कई डिक्श्नरियों में भी टमाटर को फल ही लिखा गया है।
खीरा में क्या पाया जाता है
खीरे में लगभग 96% पानी होता है। इसके अलावा फाइबर, विटामिन K, विटामिन C, पोटैशियम, मिनरल्स होते हैं। खीरा सेहत के लिए फायदेमंद होता है और ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। इसे खाने से पाचन बेहतर होता है, साथ ही वजन कम करने में भी खीरा मददगार हो सकता है।
खीरा फल है या सब्जी
साइंस कहता है कि खीरा भी एक फल है। जी हां, खीरा फल इसलिए है क्योंकि ये भी पौधों पर लगे फूलों से उगता है। इसमें कोई जड़, टहनी नहीं होती। खीरा भले ही आप सलाद या रायता में खाते हो लेकिन असल में ये भी एक फल है।
मिल गया जवाब
अब अगर आप से कोई पूछे कि टमाटर और खीरा फल है या सब्जी तो आप बोलिएगा फल।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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