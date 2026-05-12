मार्केट जैसी गाढ़ी-क्रीमी मैंगो शेक घर पर कैसे बनाएं? दुकान वाले की 3 टिप्स नोट कर लें!
Mango Shake: घर पर बनी मैंगो शेक में गाढ़ा क्रीमी और रिच फ्लेवर नहीं आता, जैसा मार्केट वाली शेक में आता है। तो चलिए आज जूस कॉर्नर वालों की ही कुछ सीक्रेट टिप्स जानते हैं, ताकि आपकी मैंगो शेक भी बिल्कुल वैसी ही गाढ़ी-मलाईदार बनें।
गर्मियों में ठंडी-ठंडी मैंगो शेक पीना सभी को पसंद होता है। खासकर जूस कॉर्नर पर मिलने वाली गाढ़ी सी शेक पी कर मजा ही आ जाता है। अक्सर लोग घर पर भी सेम दूध और आम से मैंगो शेक बनाना ट्राई करते हैं, लेकिन वो स्वाद अक्सर मिसिंग रहता है। शेक या तो जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है या फिर काफी गाढ़ा। अमूमन मार्केट में मिलने वाला गाढ़ा, रिच और क्रीमी टेस्ट घर की बनी मैंगो शेक में नहीं आ पाता। तो चलिए आज इसी से जुड़ी कुछ टिप्स जानते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखनी हैं और दूध की मात्रा का ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट से जूस कॉर्नर वालों की टिप्स जान लेते हैं, ताकि आपको मैंगो शेक भी बिल्कुल वैसी ही बने।
मार्केट जैसी मैंगो शेक बनाने के लिए सामग्री
मार्केट में मिलने वाली गाढ़ी क्रीम और रिच मैंगो शेक घर पर बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी वो हैं- दो मीठे पके हुए आम, फुल क्रीम दूध (डेढ़ गिलास), चीनी (4 चम्मच, स्वादानुसार), गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स (ऑप्शनल), आइस क्यूब्स (बर्फ के टुकड़े), इलायची (2-3) और 1 चम्मच शहद। मार्केट वाले मिल्क शेक में थोड़ा सा शहद जरूर डालता है, इससे ही वो क्रीमी टेस्ट आता है। सभी सामग्री अगर आप इसी अनुपात में डालते हैं, तो एकदम परफेक्ट आम की शेक बनकर तैयार होगी।
स्टेप 1: सबसे पहले प्यूरी बनाएं
घर पर अक्सर हम दूध में आम और चीनी डालकर पीस देते हैं और बस मैंगो शेक रेडी। तभी शेक की कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं आ पाती और कभी कभी तो आम के टुकड़े भी मुंह में आते हैं। इसलिए पहला स्टेप है कि आम के टुकड़ों को स्वादानुसार चीनी और आधा कप दूध के साथ ब्लेंड कर लें। इसकी एक गाढ़ी सी प्यूरी बनाकर तैयार कर लें।
स्टेप 2: शहद और दूध डालकर बनाएं मैंगो शेक
अब एक बार आपने गाढ़ी आम की प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है, तो उसके बाद इसमें बाकी का दूध डालें। साथ में एक चम्मच शहद भी जरूर मिलाएं। इससे शेक में सिर्फ मिठास ही नहीं, बल्कि एक रिच और क्रीमी फ्लेवर भी एड होता है। इसके अलावा अगर आपको एकदम चिल्ड शेक पीनी है, तो कुछ बर्फ के टुकड़े भी इसमें एड करें। फ्लेवर के लिए आप जरा सा इलायची पाउडर या केवड़ा एसेंस भी मिला सकते हैं। हालांकि आम की नेचुरल खुशबू ही काफी अच्छी होती है, इसलिए इनके बिना भी आप शेक बना सकते हैं।
स्टेप 3: ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करें
अब आपकी बाजार जैसी थिक और क्रीमी मैंगो शेक बनकर तैयार है। इसे एक गिलास में सर्व करें। गार्निशिंग के लिए आप कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू या पिस्ता ले सकते हैं। चाहें तो अपनी फेवरिट आइसक्रीम, मलाई या कद्दूकस किए हुए नारियल से शेक को गार्निश करें। ठंडी ठंडी पी कर मजा ही आ जाएगा।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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