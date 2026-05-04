कुकर में 1 गिलास चावल के लिए कितना पानी डालें? हलवाई से जानें खिले-खिले राइस बनाने की टिप्स!
खिले-खिले चावल बनाने का सीक्रेट यही है कि चावल में पानी का अनुपात बिल्कुल सही हो। बहुत से लोगों को यही कन्फ्यूजन रहती है और इसी वजह से उनके चावल कभी भी ठीक नहीं बनते। अगरआपके चावल परफेक्ट नहीं बनते, तो ये टिप्स आपको फटाफट नोट कर लेनी चाहिए।
प्रेशर कुकर में चावल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं और चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब बात हो खिले-खिले चावल बनाने की, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं। आपने खुद नोटिस किया होगा कि कभी-कभी चावल या तो जरूरत से ज्यादा गीले हो जाते हैं, या कभी चिपचिपे बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी का माप कहीं ना कहीं गलत होता है। खिले-खिले चावल बनाने का सीक्रेट यही है कि चावल में पानी का अनुपात बिल्कुल सही हो। बहुत से लोगों को यही कन्फ्यूजन रहती है और इसी वजह से उनके चावल कभी भी ठीक नहीं बनते। अगर आप पहली बार चावल बनाने जा रहे हैं या आपके चावल परफेक्ट नहीं बनते, तो ये टिप्स आपको फटाफट नोट कर लेनी चाहिए। इसके बाद आप पानी की मात्रा को ले कर कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे।
खिले-खिले चावल बनाने के लिए पानी की मात्रा क्या रखें?
कुकर में चावल पकाते हुए या तो वो ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा गीले। ऐसा पानी की गलत मात्रा की वजह से होता है। या हो आपका पानी कम रह जाता है या फिर कुछ ज्यादा ही हो जाता है। इसके लिए एक अनुपात नोट कर लें। अगर आप 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो उसी गिलास से आपको डेढ़ गिलास (1 और आधा गिलास) पानी लेना है। इससे नॉर्मल चावल एकदम परफेक्ट बनेंगे। वहीं अगर आप फ्राइड राइस या पुलाव के लिए चावल बना रहे हैं, तो आधा गिलास की जगह सवा गिलास पानी रखें।
ये 2 चीजें डालने से बढ़ जाएगा चावल का स्वाद
कुकर में परफेक्ट खिले-खिले चावल बनाने की एक और ट्रिक है, जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इसके लिए बस जब भी चावल बनाएं, उसमें 2-3 बूंद नींबू का रस जरूर एड करें। इससे चावल का एक एक दाना अलग हो जाता है और वो आपस में चिपकते नहीं। इसके अलावा आप आधा-एक चम्मच देसी घी भी मिला सकते हैं, इससे चावल काफी खुशबूदार और स्वादिष्ट बनते हैं।
चावल बनाने के लिए कुकर में कितनी सीटी लगाएं?
अब एक और सवाल काफी कॉमन रहता है कि चावल बनाने के लिए कुकर में कितनी सीटी लगाएं। परफेक्ट चावल बनें, इसके लिए आपको सिर्फ एक सीटी लगानी है और इस दौरान गैस की फ्लेम को तेज ही रखना है। सीटी आते ही गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर पूरी तरह निकालने के बाद ही ओपन करें। इससे चावल अच्छी तरह सेट हो जाएंगे और एकदम खिले खिले बनकर तैयार होंगे।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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