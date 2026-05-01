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सिर्फ 1 बैटर.. इडली-डोसा, उत्तपम और अप्पे बनेंगे 100% परफेक्ट, फिर कभी नहीं होगी गलती!

May 01, 2026 07:33 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Tips to Make Perfect 4 in 1 batter: ये 1 बैटर बनाना सीख लेंगे तो इडली, डोसा, उत्तपम और अप्पे जैसी डिशेज एकदम परफेक्ट बनेंगी। दाल चावल का सही अनुपात क्या रखें, फर्मेंटेशन कैसे करें; आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी।

सिर्फ 1 बैटर.. इडली-डोसा, उत्तपम और अप्पे बनेंगे 100% परफेक्ट, फिर कभी नहीं होगी गलती!

साउथ इंडियन डिशेज जैसे इडली, डोसा और उत्तपम का स्वाद किसे पसंद नहीं आता। ये फर्मेंटेड बैटर से बनते हैं, इसलिए सिर्फ टेस्टी ही नहीं हेल्दी भी होते हैं। यही वजह है कि ब्रेकफास्ट में भी लोग ये डिशेज काफी पसंद करते हैं। इनमें मेन होता है इनका बैटर। अगर आपने बैटर सही बनाया है, तो फिर इडली, डोसा, उत्तपम या अप्पे आप फटाफट बना सकती हैं। हालांकि सबसे ज्यादा गलती भी बैटर बनाने में ही होती है। दाल-चावल का अनुपात क्या रखना है, फर्मेंटेशन कैसे और कितनी देर होगा; जैसे कई सवाल होते हैं। तो बस आज हम आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। ये 4 इन वन बैटर बनाना सीख लेंगी, तो डोसा, इडली, अप्पे और उत्तपम एकदम परफेक्ट बनेंगे। इंस्टाग्राम पर स्वीटी ने इसकी रेसिपी शेयर की है।

चावल-दाल का सही अनुपात नोट कर लें

इडली, डोसा, उत्तपम या अप्पे बनाने के लिए उड़द की धुली दाल और चावल का इस्तेमाल होता है। इनका सही अनुपात क्या रखा जाना चाहिए, ये अक्सर कन्फ्यूज करता है। तो 3:1 का एक रेशियो आप याद कर लें। किसी छोटी कटोरी या कप को सेट कर लें। उसमें तीन कटोरी चावल लें और एक कटोरी दाल। ये अनुपात एकदम परफेक्ट है, इससे बैटर बनाने में कभी भी गलती नहीं होगी।

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बैटर में और क्या-क्या मिलाना चाहिए?

दाल-चावल के अलावा आपको सिर्फ थोड़ा सा यानी लगभग 1 छोटा चम्मच मेथी दाना डालना है। इससे बैटर का फर्मेंटेशन अच्छा होता है और टेक्सचर भी सॉफ्ट आता है। इसके अलावा आपको और फालतू की चीजें जैसे पोहा, सूजी या चने की दाल डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।

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पीसने से पहले कितनी देर भिगोकर रखें?

दाल-चावल को पीसने से पहले कुछ घंटों के लिए भिगोकर रखना जरूरी होता है। आपको इन्हें अच्छे से धो कर लगभग 4-5 घंटे के लिए साफ पानी में भिगोकर रख देना है। इसके बाद जब ये अच्छे से फूल जाएं, तो इन्हें मिक्सर में ग्राइंड कर लें। आपको इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रहेगा तो इडली और डोसा का टेस्ट अच्छा आएगा।

स्पेशल टिप: दाल-चावल पीसते हुए उसी पानी का इस्तेमाल करें, जिसमें आपने उन्हें भिगोकर रखा था। इससे बैटर का फर्मेंटेशन काफी अच्छा होता है और आपकी डिश परफेक्ट बनती है। इसके साथ ही बैटर को थोड़ी देर से हाथ से फेंट लें, इससे भी ये अच्छी तरह फर्मेंट होता है।

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बैटर को फर्मेंट होने के लिए कितनी देर रखें

इडली, डोसा, उत्तपम या अप्पे का बैटर परफेक्ट बनें इसके लिए इसे सही से फर्मेंट होने देना जरूरी है। आपको इसे रातभर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, फिर अगली सुबह आप इसकी अलग अलग डिशेज बनाकर तैयार कर सकती हैं।

बोनस टिप: ये बैटर आप फ्रिज में आराम से 3-4 दिनों के लिए स्टोर कर सकती हैं। इसलिए एक बार बनाकर रख लें, फिर आराम से कुछ दिनों के नाश्ते का काम हो जाएगा।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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