हफ्ते भर तक नहीं सड़ेंगी हरी सब्जियां, जानें मेथी, पालक-बथुआ को स्टोर करने का सही तरीका

संक्षेप:

Feb 06, 2026 08:28 pm IST
सर्दियों की सुबह नाश्ते की प्लेट में गरमा- गरम मेथी के पराठों के साथ बथुआ का रायता खाने के लिए मिल जाए तो मानो पूरा दिन खास बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं स्वाद का यह जायका लेने के लिए घर की महिलाओं को कई घंटे साग साफ करने की मशक्कत करनी पड़ती है। दरअसल, बाजार से बड़े चाव से हम ढेर सारी हरी सब्जियां खरीद तो लाते हैं, लेकिन समय ना होने की वजह से वो कई बार फ्रिज में ही दो-तीन दिन पड़े रहने से या तो गलने लगती है या फिर पीली पड़कर खराब हो जाती है। अगर आपके साथ भी अकसर ऐसा होता है तो इन नाजुक पत्तियों के स्वाद औ फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए इन स्मार्ट तरीकों को अपनाएं। ये स्मार्ट किचन टिप्स ना सिर्फ आपके साग को हफ्ते भर फ्रिज में फ्रेश बनाए रखेंगे बल्कि उसे खराब होने से भी बचाएंगे।

साग की फ्रेशनेस बनाए रखेंगे ये टिप्स

पेपर टॉवल

साग को फ्रिज में स्टोर करके रखने के लिए पेपर टॉवल का तरीका सबसे पुराना और असरदार है। इसके लिए आप साग से सबसे पहले पीले और खराब पत्ते अलग कर लें। ऐसा करने के बाद साग को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लें ताकि साग का पानी सूख जाए। इसके बाद साग को काटकर पेपर टॉवल पर फैलाते हुए कुछ देर हवा में सूखने दें। जब साग का पानी सूख जाए तो एक कांच के एयरटाइट जार में नीचे एक पेपर टॉवल बिछाकर उसके ऊपर कटा हुआ साग डालकर ऊपर से पेपर टॉवल बिछाकर जार का ढक्कन बंद कर दें। पेपर टॉवल साग की अतिरिक्त नमी को सोखकर उसे हफ्तेभर तक फ्रेश बनाए रखता है।

जिपलॉक बैग

साग को स्टोर करने का यह दूसरा तरीका ज्यादातर गृहणियों का फेवरेट होता है। इसमें जिपलॉक बैग में कटी हुई मेथी, पालक या सोया को अलग-अलग बैग में भरने के बाद उसके अंदर एक टिश्यू पेपर डालकर बैग की हवा अच्छी तरह बाहर निकालकर बैग बंद कर दें। ऐसा करने से नमी कंट्रोल में रहती है और साग गलकर खराब नहीं होता है।

ब्लांचिंग

अगर आप हफ्तेभर के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और चाहते हैं फ्रिज में रखा साग खराब ना हो तो ब्लांचिंग का उपाय बेस्ट होता है। इसमें कटी हुई सब्जी को 2 मिनट उबलते पानी में डालकर तुरंत बर्फ वाले ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। इसके बाद साग का पानी निचोड़कर उसके छोटे-छोटे हिस्से करके फ्रीजर में रख दें। जरूरत पड़ने पर आप सीधा इस साग को फ्रिज से निकालकर सब्जी या पराठे में डाल सकती हैं।

