Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाTips to cut and eat sharifa or custard apple in easy and clean way
शरीफा/कस्टर्ड एप्पल: जानें इसे काटने का सबसे आसान और क्लीन तरीका!

शरीफा/कस्टर्ड एप्पल: जानें इसे काटने का सबसे आसान और क्लीन तरीका!

संक्षेप: Fruit Cutting Tips: शरीफा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जिसे खाना और काटना कई बार मुश्किल लगता है। यहां जानें इसे काटने और खाने का सही और आसान तरीका-

Wed, 22 Oct 2025 07:53 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीताफल या शरीफा ना केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी होता है। इसमें विटामिन C, फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने और स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। हालांकि इसका गूदा मीठा और क्रीमी होता है, लेकिन इसे साफ और सही तरीके से काटना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप शरीफा गलत तरीके से काटते हैं तो इसका गूदा बाहर निकल सकता है या हाथ चिपचिपे हो सकते हैं। यहां जानिए शरीफा को आसानी से काटने, खाने और स्टोर करने के कुछ आसान टिप्स —

  • पका हुआ शरीफा कैसे पहचानें- हल्का दबाने पर मुलायम महसूस हो तो समझें फल पका है। इसका छिलका हल्का भूरा और दरारों वाला दिखे तो यह खाने के लिए तैयार है।
  • शरीफा काटने का सही तरीका- पहले शरीफा को धो लें और साफ कपड़े से पोंछ लें। इसे बीच से हल्के हाथों से घुमाते हुए दो हिस्सों में काटें (जैसे एवोकाडो)। चाकू को बहुत अंदर तक ना डालें ताकि बीज ना कटें।

ये भी पढ़ें:क्या आपके मसाले शुद्ध हैं? घर पर करें ये आसान टेस्ट!
  • खाने का आसान तरीका- चम्मच से अंदर का गूदा निकालें और बीज अलग करते जाएं। इसे सीधे खाया जा सकता है या ठंडा करके डेजर्ट की तरह परोसें। चाहें तो दूध या दही में मिलाकर सीताफल शेक भी बना सकते हैं।
  • स्टोर करने का तरीका- कटे हुए शरीफे को एयरटाइट बॉक्स में रखकर फ्रिज में 1 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। लंबे समय के लिए फ्रीजर में गूदा निकालकर रख दें।
  • ध्यान देने योग्य बातें- शरीफा ज्यादा पका हो तो तुरंत खा लें, नहीं तो इसका स्वाद खराब हो सकता है। डायबिटीज के मरीज इसे सीमित मात्रा में खाएं क्योंकि यह शुगर में हाई होता है।

निष्कर्ष: शरीफा खाने का असली मजा तभी आता है जब इसे सही तरीके से काटा और संभाला जाए। यह ना सिर्फ स्वादिष्ट फल है बल्कि सेहत का खजाना भी है — बस इसे साफ-सुथरे और समझदारी भरे तरीके से खाएं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipe Corner Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।