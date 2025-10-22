शरीफा/कस्टर्ड एप्पल: जानें इसे काटने का सबसे आसान और क्लीन तरीका!

सीताफल या शरीफा ना केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी होता है। इसमें विटामिन C, फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने और स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। हालांकि इसका गूदा मीठा और क्रीमी होता है, लेकिन इसे साफ और सही तरीके से काटना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप शरीफा गलत तरीके से काटते हैं तो इसका गूदा बाहर निकल सकता है या हाथ चिपचिपे हो सकते हैं। यहां जानिए शरीफा को आसानी से काटने, खाने और स्टोर करने के कुछ आसान टिप्स —