शरीफा/कस्टर्ड एप्पल: जानें इसे काटने का सबसे आसान और क्लीन तरीका!
संक्षेप: Fruit Cutting Tips: शरीफा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जिसे खाना और काटना कई बार मुश्किल लगता है। यहां जानें इसे काटने और खाने का सही और आसान तरीका-
सीताफल या शरीफा ना केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी होता है। इसमें विटामिन C, फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने और स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। हालांकि इसका गूदा मीठा और क्रीमी होता है, लेकिन इसे साफ और सही तरीके से काटना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप शरीफा गलत तरीके से काटते हैं तो इसका गूदा बाहर निकल सकता है या हाथ चिपचिपे हो सकते हैं। यहां जानिए शरीफा को आसानी से काटने, खाने और स्टोर करने के कुछ आसान टिप्स —
- पका हुआ शरीफा कैसे पहचानें- हल्का दबाने पर मुलायम महसूस हो तो समझें फल पका है। इसका छिलका हल्का भूरा और दरारों वाला दिखे तो यह खाने के लिए तैयार है।
- शरीफा काटने का सही तरीका- पहले शरीफा को धो लें और साफ कपड़े से पोंछ लें। इसे बीच से हल्के हाथों से घुमाते हुए दो हिस्सों में काटें (जैसे एवोकाडो)। चाकू को बहुत अंदर तक ना डालें ताकि बीज ना कटें।
- खाने का आसान तरीका- चम्मच से अंदर का गूदा निकालें और बीज अलग करते जाएं। इसे सीधे खाया जा सकता है या ठंडा करके डेजर्ट की तरह परोसें। चाहें तो दूध या दही में मिलाकर सीताफल शेक भी बना सकते हैं।
- स्टोर करने का तरीका- कटे हुए शरीफे को एयरटाइट बॉक्स में रखकर फ्रिज में 1 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। लंबे समय के लिए फ्रीजर में गूदा निकालकर रख दें।
- ध्यान देने योग्य बातें- शरीफा ज्यादा पका हो तो तुरंत खा लें, नहीं तो इसका स्वाद खराब हो सकता है। डायबिटीज के मरीज इसे सीमित मात्रा में खाएं क्योंकि यह शुगर में हाई होता है।
निष्कर्ष: शरीफा खाने का असली मजा तभी आता है जब इसे सही तरीके से काटा और संभाला जाए। यह ना सिर्फ स्वादिष्ट फल है बल्कि सेहत का खजाना भी है — बस इसे साफ-सुथरे और समझदारी भरे तरीके से खाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
