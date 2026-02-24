इफ्तार हो या होली की दावत: बिरयानी के चावलों को चिपचिपा होने से बचाने के 5 टिप्स
Easy ways to avoid sticky biryani rice : कई बार सबसे महंगी बासमती भी चिपचिपी होकर 'खिचड़ी' बन जाती है या फिर मसालों के आगे उसका अपना स्वाद पूरी तरह फीका रह जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये 5 टिप्स आपकी बिरयानी को रेस्टोरेंट जैसा परफेक्ट स्वाद और लुक देंगे।
बात चाहे रमजान की इफ्तार पार्टी की हो या होली के स्पेशल लंच मेन्यू की, लोग उसे स्पेशल बनाने के लिए अकसर पार्टी मेन्यू में अलग-अलग तरह की बिरयानी परोसना पसंद करते हैं। बिरयानी की असली पहचान उसके खिले-खिले, लंबे और खुशबूदार चावल होते हैं। आमतौर पर लोग बिरयानी के मसाले और गोश्त को पकाने पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन असली चुनौती चावल के दानों को एक-दूसरे से जुदा और लजीज बनाए रखने में होती है। कई बार सबसे महंगी बासमती भी चिपचिपी होकर 'खिचड़ी' बन जाती है या फिर मसालों के आगे उसका अपना स्वाद पूरी तरह फीका रह जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये 5 टिप्स आपकी बिरयानी को रेस्टोरेंट जैसा परफेक्ट स्वाद और लुक देंगे।
बिरयानी को रेस्टोरेंट जैसा परफेक्ट बनाएंगे ये कुकिंग टिप्स
1. चावलों को पानी में भिगोकर रखने का सही समय
चावल को पकाने से पहले उन्हें कम से कम 30 मिनट तक पानी में भिगोकर रखें। ऐसा करने से चावल के दाने नमी सोख लेते हैं और पकते समय टूटते नहीं हैं। इस कुकिंग टिप को फॉलो करने से बिरयानी के चावल पककर लंबे होते हैं। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखें कि चावलों को 1 घंटे से ज्यादा न भिगोएं वरना चावल नाजुक होकर टूटने लगेंगे।
2. उबलते पानी में 'खड़े मसालों' का जादू
बिरयानी के चावल को फीका होने से बचाने के लिए पानी में नमक के साथ तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची डालें। पानी में नमक की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि चखने पर वह 'समुद्र के पानी' जैसा खारा लगे। घबराएं नहीं, अतिरिक्त नमक पानी के साथ निकल जाएगा, लेकिन चावल के अंदर तक स्वाद बैठ जाएगा।
3. तेल और नींबू का मेल
चावल उबालते समय पानी में एक चम्मच तेल या घी के साथ आधे नींबू का रस डाल दें। तेल चावलों को आपस में चिपकने से रोकता है। जबकि नींबू चावल को दूध जैसा सफेद बनाए रखते हुए दानों को खिला-खिला नॉन स्टिकी बनाए रखता है।
4. 70-80 प्रतिशत ही पकाएं चावल
बिरयानी के चावल को कभी भी पूरा नहीं पकाना चाहिए। जब चावल 70 से 80 प्रतिशत पक जाए तो उन्हें छानकर अलग रख लें। बाकी की कसर 'दम' के दौरान पूरी होती है। अगर आप पहले ही पूरा पका लेंगे, तो दम देते समय चावल भाप से गल कर आपस में चिपकने लगेंगे।
5. छानने के बाद फैलाना
चावल छानने के बाद उन्हें गरम बर्तन में ढेर बनाकर न छोड़ें। उन्हें एक बड़ी परात या ट्रे में हल्का फैला दें। इससे उनकी भाप निकल जाएगी और 'ओवर कुकिंग' भी रुक जाएगी, जिससे दाने अलग-अलग और सख्त बने रहेंगे।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।