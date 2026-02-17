मार्केट से मीठे और ताजा अंगूर कैसे चुनें? खरीदते समय ध्यान रखें ये खास बातें
मार्केट में चमकदार अंगूर देखकर हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। लेकिन सही पहचान ना हो तो स्वाद फीका और क्वालिटी खराब मिल सकती है। जानिए मीठे, ताजा और जूसदार अंगूर खरीदने के आसान टिप्स।
अंगूर एक ऐसा फल है जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी पसंद करते हैं। यह स्वाद में मीठा, हल्का और पोषण से भरपूर होता है। लेकिन अक्सर घर लाने के बाद पता चलता है कि अंगूर खट्टे हैं, दाने ढीले हैं या जल्दी खराब हो जाते हैं। इसकी वजह है खरीदते समय कुछ जरूरी बातों पर ध्यान ना देना। अगर आप भी हर बार मीठे और ताजा अंगूर लेना चाहते हैं, तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे।
1. रंग और चमक पर नहीं, दानों की हालत पर ध्यान दें
अंगूर का रंग उनकी किस्म पर निर्भर करता है- हरे, काले या लाल। लेकिन बहुत ज्यादा चमकदार अंगूर हमेशा ताजा हों, ऐसा जरूरी नहीं। दाने भरे हुए, टाइट और सिकुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ढीले या झुर्रीदार अंगूर पुराने होने का संकेत हैं।
2. डंठल (Stem) देखें
अंगूर खरीदते समय उनकी डंडी यानी स्टेम पर जरूर ध्यान दें। हरी और फ्रेश स्टेम ताजगी का संकेत होती है। अगर डंठल सूखी, भूरे रंग की या टूटने वाली लगे, तो समझ लें अंगूर काफी समय पहले तोड़े गए हैं।
3. अंगूर की खुशबू पहचानें
ताजे और मीठे अंगूर में हल्की-सी मीठी खुशबू होती है। अगर अंगूर से खट्टी या फर्मेंटेशन जैसी स्मेल आए, तो उन्हें ना खरीदें। ऐसी गंध बताती है कि अंगूर खराब होने लगे हैं।
4. दानों का साइज एक जैसा हो
अच्छी क्वालिटी के अंगूरों में दाने लगभग एक जैसे साइज के होते हैं। बहुत छोटे-बड़े मिले-जुले दाने बताते हैं कि फसल सही तरीके से पकी नहीं या क्वालिटी मिक्स की गई है।
5. सफेद पाउडर जैसी परत से ना घबराएं
कई बार अंगूर पर हल्की सफेद पाउडर जैसी परत दिखती है, जिसे 'ब्लूम' कहा जाता है। यह प्राकृतिक होती है और अंगूर की ताजगी को बनाए रखने में मदद करती है। इसे केमिकल समझकर घबराने की जरूरत नहीं।
6. ज्यादा नरम अंगूर ना लें
हल्के दबाने पर अगर अंगूर बहुत ज्यादा नरम लगें या रस निकलने लगे, तो वे ओवरराइप या खराब हो सकते हैं। मीठे अंगूर हमेशा हल्के सख्त और जूसदार होते हैं।
7. मौसम और लोकल वैरायटी को प्राथमिकता दें
सीजन में मिलने वाले लोकल अंगूर ज्यादा मीठे और ताजा होते हैं। ऑफ-सीजन अंगूर अक्सर लंबे स्टोरेज या केमिकल ट्रीटमेंट से आते हैं।
8. पैक्ड अंगूर खरीदते समय नीचे तक देखें
अगर आप पैक्ड अंगूर ले रहे हैं, तो सिर्फ ऊपर के दाने देखकर ना खरीदें। नीचे दबे हुए या सड़े दाने पूरे पैकेट को जल्दी खराब कर सकते हैं।
काम के टिप्स: अंगूर खरीदते समय सिर्फ रंग और साइज नहीं, बल्कि डंठल, खुशबू और दानों की मजबूती पर ध्यान देना जरूरी है। थोड़ी-सी समझदारी से आप हर बार मीठे, ताजा और हेल्दी अंगूर घर ला सकते हैं।
