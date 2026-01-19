Hindustan Hindi News
जल्दी टूट जाते हैं चाय-कॉफी के कप? खरीदते समय ना करें ये 5 बड़ी गलतियां

जल्दी टूट जाते हैं चाय-कॉफी के कप? खरीदते समय ना करें ये 5 बड़ी गलतियां

संक्षेप:

ज्यादातर लोग मार्केट से कप खरीदते समय केवल उसकी बाहरी चमक-धमक देखते हैं, ऐसा करते हुए वो अकसर उन बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उसकी मजबूती तय करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि बड़े चाव से खरीदे हुए चाय के कप बिना टूटे लंबे समय तक चले तो कप खरीदते समय इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें।

Jan 19, 2026 08:44 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
मेहमानों का स्वागत करना हो या शाम की थकान मिटानी हो, भारतीय घरों में परोसी जाने वाली एक कप चाय हर मर्ज का इलाज मानी जाती है। आजकल चाय परोसने के लिए बाजार में कई तरह के फैंसी और खूबसूरत कप दिखाई देते हैं। जिनके आकर्षक रंग और डिजाइन देखकर महिलाएं उन्हें खरीदकर घर ले आती हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद ये महंगे कप गर्म चाय डालते ही या तो चटक जाते हैं या फिर उनका हैंडल हाथ में निकलकर बाहर आ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ अकसर होता रहता है तो कहीं आप चाय के कप खरीदते समय ये 5 गलतियां तो नहीं कर रहे हैं ? ज्यादातर लोग मार्केट से कप खरीदते समय केवल उसकी बाहरी चमक-धमक देखते हैं, ऐसा करते हुए वो अकसर उन बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उसकी मजबूती तय करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि बड़े चाव से खरीदे हुए चाय के कप बिना टूटे लंबे समय तक चले तो कप खरीदते समय इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें।

बाजार से कप खरीदते समय रखें इन 5 बातों का ख्याल

हैंडल की मजबूती की जांच न करना

ज्यादातर कप हैंडल से ही टूटते हैं। कप खरीदते समय यह जरूर चेक करें कि कहीं कप का हैंडल अलग से तो नहीं चिपकाया हुआ या वह कप की बॉडी का ही हिस्सा है। इसकी जांच करने के लिए हैंडल और कप के जोड़ को ध्यान से देखें। अगर वहां दरार या असमान जोड़ दिखे, तो वह जल्दी टूट सकता है। इसके अलावा कप उठाते समय चेक करें कि आपकी उंगलियां हैंडल में आराम से फिट हो रही हैं या नहीं। अगर हैंडल बहुत पतला है, तो गर्म चाय का वजन पड़ने पर वह जोड़ से टूट सकता है।

कप की आवाज चेक किए बिना खरीदना

मिट्टी या सिरेमिक के कप की मजबूती उसकी आवाज चेक करके पता चलती है। इसके लिए आप कप को हल्के से अपनी उंगली (Knuckle) से बजाकर देखें। अगर कप से 'टन-टन' जैसी साफ और गूंजती हुई आवाज आती है तो, तो समझ जाएं कि कप मजबूत है। अगर आवाज दबी हुई या 'ठक-ठक' जैसी भारी आए, तो समझ लीजिए कि उसमें अंदरूनी दरार हो सकती है।

रोशनी के सामने रखकर देखें

अगर आप 'बोन चाइना' (Bone China) के कप खरीद रहे हैं, तो उसे रोशनी के सामने रखकर देखें। असली और अच्छी क्वालिटी का बोन चाइना पारभासी (Translucent) होता है, यानी आपको दूसरी तरफ अपनी उंगली की परछाई हल्की सी दिखाई देगी।

किनारों की मोटाई

बहुत ज्यादा पतले किनारों वाले कप दिखने में एलीट लगते हैं, लेकिन जरा सा टकराने पर उनके किनारे झड़ जाते हैं। मीडियम मोटाई के किनारे वाले कप सबसे टिकाऊ होते हैं।

ग्लैजिंग की क्वालिटी

बहुत कम लोगों को इस बात का पता होता है कि अगर कप के अंदरूनी हिस्से में पेंट या कोटिंग असमान है, तो वह चाय के दाग जल्दी पकड़ेगा और उसे साफ करना मुश्किल हो जाएगा।

मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
