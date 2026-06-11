कैसे पहचानें देसी और हाइब्रिड अदरक में अंतर, ये खास तरीके जरूर जान लें
Tips to buy Desi or Hybrid Ginger: मार्केट में चमकती और चिकनी सब्जी देखकर खरीदने के आदी है तो इस आदत को सुधार लें। अगर आप अदरक को खाकर फायदा पाना चाहते हैं। चाय या काढ़े में डालने के लिए खरीदने जा रहें तो जानें कौन सी हाइब्रिड अदरक है और कौन सी देसी अदरक।
मार्केट में इन दिनों हर सब्जी का हाइब्रिड वर्जन आसानी से मिल जाएगा। बड़ी, साफ-सुधरी और चमकदार रंगों की सब्जियां हर किसी को भाती है। लेकिन किसानों का कहना है कि इसमे से ज्यादातर हाइब्रिड होती है। जैसे कि अदरक। अगर आप मार्केट से अदरक खरीद रहे तो चांस ज्यादा है कि आप हाइब्रिड अदरक खरीद लाएंगे बजाय देसी अदरक के, जो आपके गले के साथ ही शरीर के और भी अंगों के लिए फायदेमंद होगी। साथ ही इसका टेस्ट भी काफी तेज होता है। जिससे काफी कम मात्रा में डालने पर ही अदरक का पूरा फ्लेवर चाय,मसाले या फिर काढ़े में आने लगता है। तो अगर आप अदरक खरीदते हैं तो इस एक चीज से पहचान सकते हैं कि अदरक देसी है या फिर हाइब्रिड।
देसी अदरक की पहचान
देसी अदरक की पहचान बहुत ही सिंपल है। जिससे आप टेस्ट भी पाएंगी और फायदे भी ज्यादा मिलेंगे। देसी अदरक में गांठें काफी ज्यादा होती है। चूंकि अदरक जड़ वाली सब्जी हैं और इसमे एक से ज्यादा गांठे होती ही है। जब आप मार्केट में अदरक खरीदने जाएं तो ना ही बहुत मोटी और ना ही बहुत पतली अंगूठे से मोटे आकार की अदरक लें, जिस पर चार से ज्यादा गांठे हों। इस तरह की अदरक ज्यादातर देसी होती है और इनका टेस्ट भी काफी स्ट्रांग होता है। जो थोड़ी मात्रा में ही डालने पर पूरा काम करता है।
देसी अदरक में रेशे ज्यादा होते हैं। वहीं इसका छिलका भी काफी पतला होता है। हल्की खुरचन के साथ इसे निकाला जा सकता है। ये गंदी सी दिखती है क्योंकि इसकी गांठों में काफी मिट्टी फंसी होती है। ये अदरक ज्यादा महकती भी है।
हाइब्रिड अदरक
हाइब्रिड अदरक में रेशे कम मिलेंगे और ये बगैर गांठ की होगी। इस तरह की अदरक कई बार काफी मोटी तो कई बार पतली भी होती है। इस अदरक का इस्तेमाल जिंजर शॉट्स, अचार, चटनी बनाने में यूज होता है। लेकिन फायदे के लिए दवा के तौर पर देसी अदरक का यूज करना ज्यादा फायदेमंद है।
वहीं हाइब्रिड अदरक ज्यादा शाइन करती, हल्के से रंग की होती है और इसका छिलका भी थोड़ा मोटा दिखता है।
अदरक की गांठें कम होती है या बिल्कुल नहीं होती. ये बिल्कुल सीधा होता है और इसका टेस्ट भी अदरक जैसा कम ही होता है। मतलब ये खाने में तीखी सी नहीं लगती।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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