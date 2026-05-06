लोहे का तवा नॉनस्टिक जैसा करेगा काम, बस धोने के बाद करें ये काम
Kitchen Tips: नॉनस्टिक तवा खराब हो गया और हर बार नया खरीदने के लिए पैसे नहीं बर्बाद करना चाहती हैं तो लोहे के तवे को नॉनस्टिकी बना लें। डोसा बगैर चिपके बनकर तैयार होगा। बस धोने के बाद ये काम करें।
डोसा या चीला बनाने के लिए हमेशा नॉनस्टिक तवे का यूज करते हैं। लेकिन इन तवों में बहुत जल्दी स्क्रैच लग जाते हैं और ये खराब हो जाते हैं। वैसे भी नॉनस्टिक बर्तन में खाना पकाने के कई सारे नुकसान बताए गए हैं, खासतौर पर अगर बर्तन में स्क्रैच लग गया हो। तो अगर आप खुद की और फैमिली की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं लेकिन बार-बार नया नॉनस्टिक तवा नहीं खरीदना चाहते तो अपने लोहे के तवे को नॉनस्टिक जैसा बना लें। बस इन सिंपल स्टेप को फॉलो कर लेंगी तो अगली बार आपके सारे डोसे आयरन तवे पर बनेंगे और एक भी चिपकेंगे नहीं। चलिए जानें कैसे लोहे के तवे को नॉनस्टिकी बनाया जाए।
आयरन तवा को नॉनस्टिकी बनाने का आसान तरीका
- किसी भी मोटे तली के लोहे के तवे को लें और उसे नॉनस्टिकी बनाकर डोसा या चीला बनाकर रेडी कर सकती हैं। बस इन सिंपल स्टेप को फॉलो करें।
- सबसे पहले लोहे का मोटा और तली से चिपटा तवा ही यूज करें। तली से गोल तवे पर डोसा परफेक्ट, क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होगा।
- अब अपने लोहे के तवे को अच्छी तरह से धो लें। धोने से पहले तवे को खूब गर्म कर लें। ऐसा करने से जो भी गंदगी होगी वो गर्म होकर पपड़ी की तरह छूटना शुरू कर देगी। इस पपड़ी को किसी करछूल या धार वाली चीज से खुरचकर निकाल हटा दें। फिर डिशवॉशर से धोकर साफ कर लें।
- अगर तवे पर गंदगी नहीं जमा है तो इसे सिंपल बर्तन धोने वाले साबुन से धो लें।
- अब तवे पर पानी रहने ना दें, किसी भी साफ-सुथरे कपड़े से पोंछ दें। जिससे सारा पानी सूख जाए।
- अब इस लोहे के तवे पर तेल लगाएं। लोहे पर सरसों का तेल या किसी हाई स्मोकिंग वाले ऑयल को ही लगाएं तो बेहतर होगा।
- अच्छी तरह से तेल लगाने के बाद तवे को फिर से कपड़े से पोंछकर एक्स्ट्रा तेल हटा दें।
- एक बार फिर लोहे के तवे को गैस पर चढ़ाएं और खूब गर्म हो जाने दें। जब तवे से धुआं निकलने लगे तब जाकर गैस को बंद करें। उससे पहले नहीं।
- जब बर्तन को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो तेल अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और बर्तन बिल्कुल नॉनस्टिकी बन जाता है।
- अब इस तवे को ठंडा हो जाने और फिर जो एक्स्ट्रा ऑयल लगा हो उसे पोंछकर हटा दें।
- इस प्रोसेस को दो से तीन बार जरूर करें। तभी आपका आयरन तवा नॉनस्टिकी जैसा काम करेगा।
- बस अब आप इस तवे पर आराम से डोसा बगैर चिपके बनाकर रेडी कर सकती हैं।
- हर बार लोहे के तवे को बहुत सारा रगड़कर धोने की जरूरत नहीं है।
- डोसा बनाने के बाद इसे डिशवॉशर से धोकर पानी को पोंछ लें और तेल लगाकर रख दें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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