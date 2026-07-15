कितना पानी-कितना चावल, प्रेशर कुकर में बनेंगे खिले-खिले चावल, शेफ ने बता दिया परफेक्ट पानी का नाप
Cooking Tips: प्रेशर कुकर में चावल बनाते वक्त हमेशा गड़बड़ हो जाती है तो शेफ से सीख लें सही तरीका। चावल पकाते वक्त कितनी मात्रा में पानी डाला जाएगा कि खिले-खिले चावल बनेंगे। शेफ से जान लें टिप्स।
प्रेशर कुकर में चावल बनाना काफी सारे लोगों को मुश्किल लगता है। उनके चावल कभी चिपचिपे बन जाते हैं तो कभी कच्चे ही रह जाते हैं। यहां तक कि कुछ लोगों को पानी का इतना अंदाजा नहीं रहता और चावल नीचे से जल जाते हैं। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है और आप घंटों तक भगोने में चावल पकाती हैं तो शेफ का बताया ये तरीका नोट कर लें। हर बार आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और मात्र कुछ मिनटों में आप जितने चाहे उतने लोगों का चावल बनाकर तैयार कर सकती हैं।
भगोने में चावल बनाने के नुकसान
भगोने में चावल पकाना कई बार मुश्किलभरा हो जाता है। क्योंकि अगर घर में ढेर सारे मेहमान आ गए और आपको पंद्रह से बीस लोगों के लिए चावल पकाने हैं तो इतने बड़े भगोने में चावल रखकर पकाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। वहीं दूसरा नुकसान है कि इसमे गैस खर्च ज्यादा होती है। प्रेशर कुकिंग कम समय और कम गैस खर्च में खाने को पकाने में हेल्प करती है।
शेफ से सीखें प्रेशर कुकर में चावल पकाने का सही तरीका
शेप अशोक ने शेयर किया है कि कितनी मात्रा में चावल लिया जाए और कितनी मात्रा में पानी लिया जाए तो परफेक्ट नॉन स्टिकी, खिले-खिले राइस बनकर तैयार होंगे।
- सबसे पहले चावलों को बनाने से पहले धो लें। अगर एक कटोरी चावल बनाना है तो किसी भी कटोरी से नाप लें और एक कटोरी चावल लें। इसे धोकर कुकर में डाल दें।
- अब चावल के नाप से डेढ़ गुना पानी डालें। मतलब कि अगर आपने एक कटोरी पानी लिया है तो उसमे पानी डालते वक्त एक पूरी कटोरी भरकर पानी डालें। ये कटोरी वहीं होगी जिससे आपने चावल की नाप की है। एक कटोरी पानी के साथ आधा कटोरी पानी और डालना है। तो ये डेढ़ कटोरी पानी की मात्रा हो गई।
- इतनी नाप से जब आप चावल को पकाते हैं तो चावल बिल्कुल खिले-खिले बनकर तैयार होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये बासमती चावल की नाप है।
- रोजमर्रा की लाइफ में अगर आप किसी भी पुराने चावल को पकाती है तो उसमे भी इतनी मात्रा में पानी डालने से चावल हमेशा खिले-खिले बनकर तैयार होंगे।
- शेफ ने इन चावलों को थोड़ा फ्लेवर देने के लिए चार से पांच लौंग, आधा चम्मच देसी घी और एक चौथाई चम्मच नमक डाला है। जिससे चावल नमकीन हो जाएं और साथ ही इसमे फ्लेवर भी बढ़ जाए।
- गैस की फ्लेम को मीडियम लो रखें और प्रेशर कुकर को चढ़ा दें।
प्रेशर कुकर में कितनी सीटी में पकेगा चावल
चावलों को मीडियम लो फ्लेम पर रखने के बाद करीब दो सीटी लानी है। फिर चावलों को बिना प्रेशर खोले ऐसे ही कुकर में छोड़ देंगे। जब खुद से प्रेशर रिलीज हो जाएगा उसके बाद ढक्कन हटाएंगे तो बिना भिगोए बिल्कुल खिले-खिले चावल बनकर तैयार होंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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