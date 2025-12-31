अब नहीं बहेंगे आंसू! बिना चॉपर के प्याज काटने का आसान किचन हैक

संक्षेप: प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू आना आम समस्या है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, तो यह आसान किचन हैक अपनाएं और बिना आंसुओं के जल्दी और आराम से प्याज काटें।

रोजमर्रा की कुकिंग में प्याज का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है लेकिन जैसे ही प्याज काटने की बारी आती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कई बार तो आंखों में इतनी जलन होती है कि काम बीच में ही रोकना पड़ता है। खासतौर पर तब, जब किचन में चॉपर या फूड प्रोसेसर मौजूद ना हो। ऐसे में एक छोटा-सा लेकिन बेहद असरदार किचन हैक आपके बहुत काम आ सकता है। यह तरीका ना सिर्फ समय बचाता है, बल्कि बिना किसी परेशानी के प्याज काटने में मदद करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दरअसल, प्याज काटते समय उसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड हवा में फैल जाते हैं। ये गैस आंखों तक पहुंचकर जलन और आंसुओं का कारण बनती है। लेकिन अगर प्याज काटने से पहले थोड़ी सी समझदारी दिखाई जाए तो इस परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है। इसके लिए आपको किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं, बस ठंडा पानी काफी है।

बिना आंसू प्याज काटने का आसान तरीका इस हैक को अपनाने के लिए सबसे पहले प्याज को छील लें। इसके बाद इन्हें एक बर्तन में रखकर ठंडे या चिल्ड पानी में लगभग 5 मिनट के लिए भिगो दें। अब प्याज को पानी से निकालकर सामान्य तरीके से चाकू से काटें। आप देखेंगे कि आंखों में ना तो जलन होगी और ना ही आंसू आएंगे।

यह तरीका क्यों काम करता है? ठंडा पानी प्याज में मौजूद सल्फर कंपाउंड की एक्टिविटी को कम कर देता है। जब ये गैस कम मात्रा में निकलती है, तो आंखों पर इसका असर भी कम पड़ता है। इसी वजह से प्याज काटना आसान और आरामदायक हो जाता है।

इस किचन हैक के फायदे आंखों में जलन और आंसू नहीं आते।

बिना चॉपर या मशीन के काम हो जाता है।

समय की बचत होती है।

कुकिंग का अनुभव ज्यादा आरामदायक बनता है। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स अगर जल्दी में हों, तो प्याज काटते समय पास में ठंडे पानी का एक कटोरा रखें। चाहें तो चाकू को भी ठंडे पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, प्याज को फ्रिज में 10–15 मिनट रखने से भी आंसू आने की समस्या कम हो जाती है।