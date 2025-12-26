Hindustan Hindi News
गुड़ काटते वक्त हाथ दुखते हैं? ये देसी ट्रिक जानकर हैरान रह जाएंगे

संक्षेप:

गुड़ काटना या तोड़ना अक्सर मुश्किल और समय लेने वाला काम होता है। लेकिन एक आसान ट्रिक से आप सख्त गुड़ को सेकंड्स में सॉफ्ट बनाकर बिना मेहनत स्लाइस कर सकते हैं।

Dec 26, 2025 11:03 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय रसोई में गुड़ का इस्तेमाल चाय से लेकर मिठाइयों और आयुर्वेदिक काढ़ों तक बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन जब बात आती है सख्त गुड़ के ब्लॉक को काटने या तोड़ने की, तो यही काम सबसे ज्यादा समय और मेहनत मांगता है। कई बार चाकू फिसलने का डर रहता है, गुड़ टूटकर बिखर जाता है या हाथों में दर्द होने लगता है। ऐसे में एक छोटा सा किचन हैक आपका काफी समय और मेहनत दोनों बचा सकता है।

बहुत कम लोग जानते हैं कि गुड़ को काटने से पहले हल्का सा गर्म करने पर वह नरम हो जाता है और आसानी से स्लाइस किया जा सकता है। इसके लिए किसी भारी औजार या ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती। बस माइक्रोवेव का सही इस्तेमाल जानना जरूरी है।

माइक्रोवेव से गुड़ काटने का आसान तरीका

अगर आपके घर में माइक्रोवेव है, तो यह ट्रिक आपके लिए बेहद काम की साबित होगी। सबसे पहले गुड़ के ब्लॉक को माइक्रोवेव-सेफ प्लेट में रखें। अब गुड़ की मात्रा के अनुसार उसे 10 से 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें। जैसे ही आप गुड़ को बाहर निकालेंगे, वह हल्का गर्म और नरम महसूस होगा।

अब बिना किसी जोर लगाए चाकू की मदद से गुड़ को आसानी से स्लाइस या छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। चाहें तो आप इसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं। ध्यान रखें कि गुड़ को ज्यादा देर तक माइक्रोवेव ना करें, क्योंकि ज्यादा गर्मी से वह पिघल सकता है या चिपचिपा हो सकता है।

इस किचन हैक के फायदे

इस आसान ट्रिक से ना सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि सुरक्षा भी बनी रहती है। सख्त गुड़ काटते समय चाकू फिसलने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा गुड़ के टुकड़े बराबर आकार में कटते हैं जिससे रेसिपी में सही मात्रा का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है।

कहां करें इस ट्रिक का इस्तेमाल?

यह हैक खासतौर पर तब काम आता है जब आपको गुड़ की चाय बनानी हो, तिल-गुड़ के लड्डू तैयार करने हों, हलवा बनाना हो या फिर किसी आयुर्वेदिक काढ़े में गुड़ मिलाना हो। बच्चों के लिए छोटे-छोटे गुड़ के पीस काटने में भी यह तरीका बेहद उपयोगी है।

अगर माइक्रोवेव ना हो तो क्या करें?

अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, तो गुड़ को 5–7 मिनट के लिए धूप में रख दें। इससे भी वह थोड़ा नरम हो जाएगा, हालांकि यह तरीका माइक्रोवेव जितना फास्ट नहीं होता।

देसी हैक: छोटे-छोटे किचन हैक्स रोजमर्रा के काम को आसान बना देते हैं। गुड़ काटने की यह आसान माइक्रोवेव ट्रिक अपनाकर आप समय, मेहनत और झंझट- तीनों से बच सकते हैं। अगली बार जब भी गुड़ काटना हो, इस हैक को जरूर आजमाएं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
