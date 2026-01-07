5 मिनट में मलाई से ढेर सारा घी निकलेगा! रिया की रसोई से मिली गिलास वाली ट्रिक

खाने में खुशबूदार तड़के से ले कर, रोटी या पराठे पर लगाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर गृहणियां घर में ही आने वाले दूध से देसी घी बनाकर तैयार कर लेती हैं। एक तो ये शुद्ध भी होता है और ज्यादा दानेदार और खुशबूदार भी होता है। हालांकि घर में ही घी बनाना थोड़ा झंझट भरा जरूर होता है। पहले मलाई से मक्खन निकालना फिर घंटों गैस पर खड़े रहना, इस पूरे प्रॉसेस में काफी टाइम लग जाता है। आज हम आपकी यही मेहनत थोड़ी कम करने वाले हैं। जी हां, इंस्टाग्राम पर रिया सिंह ने एक ऐसा कमाल का तरीका शेयर किया है, जिससे आप फटाफट देसी घी बना लेंगी बिना किसी झंझट के। ये तरीका थोड़ा सा अलग है और मजेदार भी। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।