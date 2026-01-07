Hindustan Hindi News
5 मिनट में मलाई से ढेर सारा घी निकलेगा! रिया की रसोई से मिली गिलास वाली ट्रिक

संक्षेप:

Kitchen Tips: इंस्टाग्राम पर रिया सिंह ने एक ऐसा कमाल का तरीका शेयर किया है, जिससे आप फटाफट देसी घी बना लेंगी बिना किसी झंझट के। ये तरीका थोड़ा सा अलग है और मजेदार भी।

Jan 07, 2026 01:38 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
खाने में खुशबूदार तड़के से ले कर, रोटी या पराठे पर लगाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर गृहणियां घर में ही आने वाले दूध से देसी घी बनाकर तैयार कर लेती हैं। एक तो ये शुद्ध भी होता है और ज्यादा दानेदार और खुशबूदार भी होता है। हालांकि घर में ही घी बनाना थोड़ा झंझट भरा जरूर होता है। पहले मलाई से मक्खन निकालना फिर घंटों गैस पर खड़े रहना, इस पूरे प्रॉसेस में काफी टाइम लग जाता है। आज हम आपकी यही मेहनत थोड़ी कम करने वाले हैं। जी हां, इंस्टाग्राम पर रिया सिंह ने एक ऐसा कमाल का तरीका शेयर किया है, जिससे आप फटाफट देसी घी बना लेंगी बिना किसी झंझट के। ये तरीका थोड़ा सा अलग है और मजेदार भी। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।

इस ट्रिक से फटाफट निकाल लेंगी देसी घी

  • सबसे पहले हफ्ते-दस दिन की इक्ट्ठा की हुई मलाई को फ्रिजर से बाहर निकालकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। अब इसे अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई भी गुठलियां ना रहें।
  • अब मलाई को गैस पर मेल्ट होने के लिए रख दें। इसे चलाते हुए गर्म कर लें। ध्यान रखें आपको इसमें उबाल नहीं लाना है बस मलाई के पिघलने तक ही पकाना है।

Desi Ghee
  • जैसे ही मलाई थोड़ी ठंडी हो जाए तो इसमें एक गिलास पानी भर के रख दें। आपको इसे फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है।
  • अब मलाई वाले बर्तन में से गिलास को बाहर निकालें, वहां हुए छेद में गिलास का पानी डाल दें। फिर सारे पानी और लस्सी को बाहर किसी दूसरे बर्तन में निकाल दें।
  • अब इस बचे हुए मक्खन को अच्छे से मिक्स करें, इसमें थोड़ा सा पानी डालें और दोनों को अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद मक्खन को हाथों से दबाते हुए अलग कर लें।
  • एक कढ़ाही में मक्खन को गैस पर पकने के लिए चढ़ा दें। इसे तब तक पकाएं, जब तक इसमें झाग खत्म ना हो जाएं। कुछ ही देर में देसी घी बन जाएगा।

*जैसे ही घी ठंडा हो जाए इसे छलनी की मदद से छान लें और किसी कांच या स्टील के बर्तन में स्टोर कर के रख लें।

