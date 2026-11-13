कोई भी सूखी सब्जी हो, स्वाद डबल हो जाएगा! बस ये 1 छोटा सा काम करें, दीप्ति कपूर ने बताया हैक
Cooking hacks: कोई भी सूखी सब्जी बना रहे हों, ये छोटा सा कुकिंग हैक ट्राई कर के देखें। सब्जी जल्दी भी बनेगी और बहुत ज्यादा टेस्टी भी। दीप्ति कपूर ने ये कमाल का हैक शेयर किया है।
पूड़ी हो या पराठे, साथ में एक सूखी सब्जी हो तो मजा आ जाता है। आलू-गोभी, बींस, आलू-गाजर से ले कर भिंडी तक, इन सबकी सूखी सब्जी ही बनाई जाती है। आज हम आपके साथ इन्हें बनाने की कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पारंपरिक ट्रिक बता रहे हैं, जिसे फॉलो कर के हर बार आपकी सब्जी ज्यादा टेस्टी बनेगी और जल्दी भी पक जाएगी। दरअसल कोई भी सूखी सब्जी हो, वो पानी छोड़ती ही है। ऐसे में अगर सब्जी को उसी के पानी में पकाया जाए तो स्वाद और टेक्सचर बेहतर आता है। इसके लिए जरूरी है कि सूखी सब्जी बनाते हुए उसे ढकने का तरीका सही हो, ताकि सब्जी अपनी ही नमी में पक सके। इसी से जुड़ा एक कमाल का कुकिंग हैक दीप्ति कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। आइए जानते हैं-
सूखी सब्जी को टेस्टी बनाने के अपनाएं ये हैक
कोई भी सूखी सब्जी बना रहे हों, उसे सही तरह से ढककर पकाना जरूरी है। ये पकते समय पानी छोड़ती हैं और इसी पानी में सब्जी पकने पर अच्छा टेस्ट आता है और सब्जी जल्दी भी बनती है। इसके लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं। सब्जी पकाते समय उसे एक प्लेट से कवर करें और उसके ऊपर एक पानी से भरी कटोरी रख दें। ऐसा करने से बर्तन के अंदर भाप ज्यादा बनती है और सब्जी अपने ही मॉइश्चर में पकती है।
प्लेट पर कटोरी रखने से क्या होता है?
जब आप कड़ाही को ढक देते हैं, तो अंदर बनने वाली भाप काफी हद तक बर्तन में ही बनी रहती है। ऐसे में सब्जियों से निकलने वाली नमी बाहर जाने के बजाय अंदर ही रहती है। इससे सब्जी अपने ही मॉइश्चर में पकती है, जिससे स्वाद काफी बढ़िया आता है। इतना ही नहीं, ज्यादा भाप की वजह से सब्जी जल्दी बन भी जाती है। कुल मिलाकर कहें तो इस छोटे से हैक से आपकी सूखी सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट भी बनती है और जल्दी भी पक जाती है।
सूखी सब्जी बनाते समय छोटी-छोटी बातों का रखें ध्यान
- तेल की मात्रा सही रखें- सूखी सब्जी बनाने के लिए तेल थोड़ा सा ज्यादा लें, ताकी ये अच्छी तरह भुन पाएं। खासकर अगर आप लोहे की कड़ाही इस्तेमाल कर रहे हैं तो तेल की मात्रा का ध्यान रखें।
- सब्जियों को एक साथ ना डालें- आलू गोभी या आलू गाजर जैसी सब्जी बना रहे हैं, तो पहले उन सब्जियों को डालें जिन्हें पकने में ज्यादा समय लगता है।
- मसाले अच्छी तरह भूनें- सूखी सब्जी में मसाले मेन होते हैं। इन्हें अच्छी तरह भूनें और गैस की फ्लेम मीडियम रखें ताकि ये जले नहीं।
- सब्जी को जरूरत से ज्यादा ना चलाएं- सब्जी को बार बार चलाने से उसका टेक्चर खराब हो सकता है। इसलिए केवल बीच-बीच में हल्के हाथों से चलाएं।
- कसूरी मेथी और धनिया पत्ता डालें- सूखी सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए लास्ट में ताजा धनिया पत्ता या फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी एड करें। इससे सब्जी का फ्लेवर अच्छा हो जाता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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