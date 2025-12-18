रोज की दाल से बोर हो गए? ये वायरल तरीका ट्राई करें, कुकर में फटाफट बन जाएगी ढाबे वाली दाल तड़का!

संक्षेप: दाल तो घर में लगभग रोज ही बनती है, लेकिन वही सेम स्वाद कई बार थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। आज हम इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ एक तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे फटाफट आप टेस्टी सी दाल बना लेंगी।

दाल चावल एक कंफर्ट फूड है। शायद ही कोई होगा जिसे दाल चावल खाना पसंद ना हो। तड़का लगी हुई दाल हो तो खाने का मजा और भी दोगुना हो जाता है। अब दाल तो घर में लगभग रोज ही बनती है, लेकिन वही सेम स्वाद कई बार थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। फिर एक मन होता है कि ढाबा स्टाइल तड़का दाल बना की जाए। लेकिन इसमें बड़ा टाइम लगता है, जिस वजह से फिर वही सिंपल दाल पर आ कर गाड़ी रुक जाती है। लेकिन क्या हो अगर आप ढाबा स्टाइल मिक्स दाल तड़का बना लें, वो भी नॉर्मल से कम समय में? आज हम इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ एक तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे फटाफट आप टेस्टी सी दाल बना लेंगी।

कुकर में एक साथ डाल दें सारी सामग्री आमतौर आप आप पहले कुकर में दाल उबालती होंगी, फिर दूसरे पैन या कड़ाही में ढेर सारा प्याज-टमाटर डालकर तड़का लगाती होंगी। इसमें काफी समय भी लग जाता है और दाल वही रोज जैसी लगती है। लेकिन इस तरीके में आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां आप कुकर में सभी चीजें एक बार में ही डाल देंगी, फिर ऊपर से तड़का लगा लेंगी और स्पेशल दाल तड़का बनकर तैयार है। आइए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं -

1) सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 100 ग्राम अरहर की दाल (तूर दाल) और बराबर मात्रा में ही मसूर की दाल डालें। साथ में ये काफी टेस्टी लगती हैं और पचाने में भी आसान होती हैं।

2) अब इसी प्रेशर कुकर में आपको दो कटी हुई और दो साबुत टमाटर एड करने हैं। दाल का स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़े से हरे मटर भी डाल दें।

3) दाल में लगभग एक लीटर पानी एड करें, साथ में हल्दी पाउडर और नमक भी मिलाएं। कुकर का ढक्कन बंद करें और 3 सीटी आने तक दाल को पका लें। अब दाल बनने के बाद टमाटर के छिलके निकालकर फेंक दें।

अब बारी है स्पेशल तड़का लगाने की दाल बन जाए तो ऊपर से एक स्पेशल तड़का एड करें, इसी से असली स्वाद आता है। एक तड़का पैन लें, उसमें घी या तेल गर्म करें। अब इसमें सूखी लाल मिर्च (साबुत) तड़का लें। इसके बाद गैस बंद करें और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एड करें। इससे रंगत बहुत अच्छी आती है। अब इस तड़के को दाल में एड करें। आपकी ढाबा स्टाइल मिक्सड दाल तड़का तैयार है, बिना किसी झंझट के।