घर पर नहीं फूलते भटूरे? आटा गूंथते हुए करें ये 1 काम करें, हर बार हलवाई जैसे बनेंगे!
घर पर भटूरे बना तो लो, लेकिन अक्सर वो फूलते नहीं हैं या फिर ज्यादा तेल पी लेते हैं। आज हम आपके साथ आटा लगाने की ऐसी ट्रिक शेयर कर रहे हैं, जिसे फॉलो कर के आपके भटूरे हर बार हलवाई जैसे फूले-फूले और टेस्टी बनेंगे।
घर के बने छोले-भटूरे खाने का मजा कुछ और ही है। हालांकि परफेक्ट भटूरे बनाना भी अपने आप में चैलेंजिंग है। कभी ये फूलते नहीं हैं या कभी तलने के बाद सख्त हो जाते हैं। हलवाई जैसे फूले-फूले भटूरे बनाना कई बार लोगों को मुश्किल ही इसी वजह से लगता है। क्योंकि सोडा, ईनो और दही डालकर आटा गूंथने पर भी भटूरे में वैसा मार्केट वाला स्वाद नहीं आ पाता। कभी सोचा है क्यों? दरअसल इसके पीछे वजह है चीजों का गलत माप और कुछ गलतियां, जो अक्सर हम घर पर भटूरे बनाते हुए करते हैं। आज हम आपके साथ ऐसी ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप फूले-फूले भटूरे घर पर बना सकते हैं। एक बार ये टिप्स नोट कर लेंगे, तो हर बार मार्केट जैसे भटूरे बन सकते हैं।
इस तरह लगाएं भटूरे का आटा
हलवाई जैसे फूले-फूले भटूरे बनाने के लिए सही से आटा लगाना जरूरी है। इसके लिए चीजों का सही माप नोट कर लें, हर बार परफेक्ट भटूरे बनेंगे। डेढ़ कप मैदा में, डेढ़ कप सूजी मिला लें। सूजी से भटूरे क्रिस्पी बनते हैं और तेल भी नहीं सोखते। अब इसमें डेढ़ चम्मच के करीब दही, स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा चीनी का पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और (3/8 चम्मच) बेकिंग पाउडर मिलाएं।
काम की टिप: भटूरे का आटा लगाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। इससे आटा अच्छी तरह सेट होता है।
इस 1 ट्रिक से भटूरे का आटा परफेक्ट लगेगा
परफेक्ट भटूरे के लिए ये स्टेप फॉलो करना सबसे जरूरी है। आपको आटा लगाने के बाद उसपर एक चम्मच तेल डाल लेना है। फिर दो से तीन मिनट के लिए अच्छी तरह पटक-पटक कर आटा गूंथना है। इस तरह आटे को बार-बार पटकने से वो ज्यादा सॉफ्ट और इलास्टिक बनता है। इससे भटूरे भी अच्छी तरह फूलते हैं। अब जैसे ही आटा चिकना हो जाए, तो इसे ढककर रख दें।
कितनी देर के लिए रखना होता है भटूरे का आटा?
भटूरे का आटा लगाने के बाद उसे लगभग 5-8 घंटे के लिए ढककर रख दें। इस दौरान आटे में मौजूद दही और अन्य चीजें अच्छी तरह काम करती हैं, जिससे आटा हल्का, मुलायम और ज्यादा लचीला बनता है। आटा एक बार अच्छे से सेट हो जाए तो भटूरे तलते समय बहुत अच्छे से फूलते हैं, अंदर से सॉफ्ट रहते हैं और हलवाई जैसे टेक्सचर वाले बनते हैं।
तलते हुए रखें इन बातों का ध्यान
आटे की लोई बनाकर भटूरे की शेप में बेल लें। ध्यान रहे भटूरे बहुत ज्यादा पतले या मोटे नहीं होने चाहिए। पहले तेल को अच्छी तरह गर्म कर लें, हल्के हाथों से दबाएं, इससे भटूरे अच्छी तरह फूलते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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