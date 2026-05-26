किचन साफ दिखता है फिर भी आ रहे हैं चींटी-कॉकरोच? हो सकती हैं ये गलतियां
किचन साफ रखने के बाद भी अगर चींटियां और कॉकरोच बार-बार दिख रहे हैं, तो इसकी वजह कुछ छोटी गलतियां हो सकती हैं। खासकर सिंक और उसके आसपास की गंदगी इन्हें जल्दी आकर्षित कर सकती है।
ज्यादातर लोग किचन की सफाई पर काफी ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार छोटी-छोटी चीजें इग्नोर हो जाती हैं। सिंक में बचा खाना, आसपास जमा पानी, गंदा ड्रेन और खुला डस्टबिन धीरे-धीरे चींटियों और कॉकरोच को आकर्षित करने लगते हैं। खासकर गर्मी और बारिश के मौसम में यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है।
कॉकरोच नम और गंदी जगहों में जल्दी आते हैं, जबकि चींटियां मीठी और खाने की चीजों की तरफ आकर्षित होती हैं। अगर समय पर सफाई ना की जाए, तो किचन में बदबू और बैक्टीरिया की समस्या भी बढ़ सकती है। कुछ आसान आदतें अपनाकर इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
किचन की कौन-सी गलतियां बढ़ा सकती हैं पेस्ट्स की समस्या?
- रातभर सिंक में गंदे बर्तन छोड़ना
कई लोग रात में बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं और सुबह साफ करते हैं। बचे हुए खाने, दूध, चाय और तेल की वजह से चींटियां और कॉकरोच जल्दी आने लग सकते हैं।
- सिंक के आसपास पानी जमा रहने देना
अगर सिंक और पाइप के आसपास हमेशा पानी जमा रहता है, तो यह कॉकरोच के लिए अच्छी जगह बन सकती है। नमी और गीली जगहों में ये जल्दी बढ़ते हैं।
- ड्रेन की सफाई नजरअंदाज करना
सिंक के ड्रेन में खाने के टुकड़े, तेल और गंदगी जमा होने लगती है। समय पर डीप क्लीनिंग ना करने से बदबू और कॉकरोच की समस्या बार-बार लौट सकती है।
- खुला डस्टबिन रखना
अगर सिंक के पास खुला डस्टबिन रखा हो, तो चींटियां और कॉकरोच जल्दी आकर्षित हो सकते हैं। खासकर खाने के छोटे टुकड़े और मीठी चीजें इन्हें ज्यादा खींचती हैं।
- प्लेटफॉर्म और कोनों की सफाई ना करना
कई बार खाने के छोटे तिनके आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन चींटियां उन्हें आसानी से ढूंढ लेती हैं। इसलिए सिंक के आसपास और किचन के कोनों की सफाई करना जरूरी है।
- गीले स्पंज और कपड़े लंबे समय तक छोड़ना
गीले स्पंज और कपड़ों में जल्दी बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। यह भी चींटी और कॉकरोच को आकर्षित करने की वजह बन सकते हैं।
किचन को कीड़े-मकौड़ों से बचाने के आसान तरीके
- रात में सिंक साफ और सूखा रखें: सोने से पहले सिंक को साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सूखा देना अच्छी आदत है। इससे नमी कम करने में मदद मिलती है।
- हफ्ते में एक-दो बार ड्रेन साफ करें: ड्रेन की सफाई के लिए बेकिंग सोडा और गर्म पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे जमा गंदगी और बदबू कम करने में मदद मिलती है।
- डस्टबिन नियमित खाली करें: डस्टबिन को ज्यादा देर तक भरा हुआ ना रखें। इसे समय-समय पर साफ करना जरूरी है।
- खाने की चीजें खुली ना छोड़ें: मीठी और खाने की चीजें खुली छोड़ने से चींटियां जल्दी आने लगती हैं। इन्हें बंद डिब्बों में रखना बेहतर है।
- किचन को सूखा रखने की कोशिश करें: कॉकरोच नम जगहों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। इसलिए सिंक, प्लेटफॉर्म और फर्श को सूखा रखना मददगार हो सकता है।
नोट: किचन में चींटियां और कॉकरोच आने की वजह सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि कुछ छोटी आदतें भी हो सकती हैं। सिंक, ड्रेन और आसपास की सही सफाई रखने से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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