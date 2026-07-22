सेहत और स्वाद का संगम: डोसा तवा की मदद से घर पर बनेगा परफेक्ट क्रिस्पी डोसा

अगर आपको भी डोसा खाना पसंद है, मगर घर पर बनने की कोशिश में वो बार-बार तवे पर चिपक जाता है, तो डोसा तवा ट्राई करें। अब बिना मिलावट के मिनटों में घर पर बनकर तैयार होगा।

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अगर डोसा के फैन हैं, तो अब बाहर से मिलावटी और अनहेल्दी डोसा खाना बंद करें। इसकी जगह घर पर मिनटों में बना सकती हैं हेल्दी और क्रिस्पी डोसा! कैसे बनाओगे इसकी चिंता हम पर छोड़ दो, आज हम लाए हैं डोसा तवा के कुछ बेहतरीन विकल्प जिपर डोसा बनाना बेहद आसान है। बिना चिपके एक बार में क्रिस्पी डोसा बनकर बाहर आएगा। इस तरह आप ब्रेकफास्ट हो या डिनर अपना पसंदीदा डोसा किसी भी समय मिनटों में तैयार कर सकती हैं। वहीं इनपर अलग-अलग तरह का चीला भी बनाया जा सकता है। इसलिए मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

डोसा तवा.

Cello का अल्युमिनियम फ्लैट डोसा तवा बड़े कमाल की चीज है। ये नॉन स्टिकी है, इसलिए आप बेफिक्र होकर इनपर फटाफट डोसा तैयार कर सकते हैं। इसमें नॉन स्टिक कोटिंग आएगी, जिस पर कम तेल में आराम से खाना पक सकता है। डोसा के साथ ही चपाती, पराठे, चीला आदि बनाने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। अगर आप भी लंबे समय से डोसा तवा लेने का सोच रहे हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसका स्क्वायर शेप इसे सामान्य से हटकर यूनीक बना रहा है, जो आमतौर पर घरों में देखने को नहीं मिलता। इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है, मौके का लाभ उठाएं।

HAWKINS 28CM डोसा तवा एक नॉन स्टिकी विकल्प है, इसपर डोसा बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपकता और डोसा आराम से निकल आता है। अगर आपको आज तक इसकी शिकायत थी तो अब आपका काम आसान हो जाएगा। इसकी मदद से अब आप भी रोजाना क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकते हैं। साथ में उत्तपम, रोटी, चपाती, नान किसी भी अन्य प्रकार की डिश तैयार करने के लिए ये अच्छा विकल्प है। ये नॉन इंडक्शन बेस के साथ आयेगा, हालांकि, इसमें इंडक्शन बेस वाला ऑप्शन भी उपलब्ध है, चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं।

Vinod Zest अल्युमिनियम नॉन स्टिक डोसा तवा की मदद से घर पर क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकती हैं। अलग अलग तरह के डोसा यहां आप मिनटों में बना सकते हैं। 28cm के फ्लैट बेस के साथ आएगा, जो गैस स्टोव के लिए एक अच्छा विकल्प है। स्टार्च रेजिस्टेंस है और 1 साल की वारंटी के साथ आएगा। इसका मटेरियल सुपर ड्यूरेबल है, सालों तक इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा। डोसा के अलावा इसपर हेल्दी चीला भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको भी डोसा पसंद है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

SOLARA कास्ट आयरन डोसा तवा 12 इंच के साइज में आयेगा। अगर आपको भी डोसा पसंद है, मगर बनाने जाओ तो वो चिपक जाता है और तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं निकलता। इसमें आपकी नहीं आपके तवा की गलती है। तवा बदलकर ये डोसा तवा मखरीदें। इसे गैस और इंडक्शन दोनों पर इस्तेमाल कर सकती हैं। इस डोसा तवा को कास्ट आयरन से तैयार किया गया है, जो एक सुरक्षित विकल्प है। अगर आपको खाना पकाने के लिए नॉन स्टिकी तवा नहीं पसंद, तो ये आपको जरूर पसंद आएगा। हेल्दी कुकिंग के लिए इसे आज ही ऑर्डर करें। https://www.livehindustan.com/lifestyle/story-how-to-make-chicken-dosa-recipe-in-hindi-6893756.html साथ ही रोटी, चिला तैयार करने के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है।

Prestige का ग्रेनाइट नॉन स्टिकी डोसा तवा 27.5cm के साइज में आएगा। ये गैस और इंडक्शन दोनों पर काम करता है। इसकी मदद से अपना पसंदीदा क्रिस्पी डोसा मिनटों में तैयार कर सकती हैं। इस डोसा तवा को PFOA फ्री मैटेरियल से तैयार किया गया है, ये 100% टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है। आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको हैंडल भी मिलेगा ताकि कंफर्टेबल ग्रिप के साथ आप आराम से इनका इस्तेमाल कर सके। साथ ही ये ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ते दाम में उपलब्ध मिल जाएगा।