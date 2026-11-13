Chhath Puja 2026: ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से कच्चा रह जाता है ठेकुआ, बनाते समय रखें 4 बातों का ध्यान

छठ पर्व पर हर साल ठेकुआ बनाती हैं। लेकिन कई बार ये ऊपर से पत्थर की तरह कड़ा और अंदर से कच्चा ही रह जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ठेकुआ बनाते समय ये 4 गलतियां भूलकर भी ना करें, तभी बनेगा क्रिस्पी अंदर तक पका हुआ ठेकुआ।

छठ पूजा के महापर्व की शुरुआत आज यानी 13 नवंबर से हो चुकी है। नहाय-खाय के साथ व्रती महिलाओं का व्रत स्टार्ट हो चुका है और अब घरों में ये तीन दिन लगातार भोग-प्रसाद बनेगा। खासतौर पर छठी मईया को चढ़ाने के लिए ठेकुआ बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। कई घरों में तो आस-पड़ोस की महिलाएं मिलकर एक ही जगह पर इसे बनाती है। लेकिन आपका ठेकुआ भी अक्सर बिगड़ जाता है और ऊपर से क्रिस्पी और कड़ा होने के बाद भी अंदर से कच्चा रहता है? तो ये 4 बातों का ध्यान रखें, जिससे ठेकुआ क्रिस्पी होने के साथ ही अंदर तक पका हुआ भी हो। तो चलिए जानें क्रिस्पी के साथ अंदर तक पका हुआ ठेकुआ बनाने की 4 टिप्स कौन सी हैं।

ठेकुआ बनाते समय ना करें ये 4 गलतियां ठेकुआ क्रिस्पी बने और अंदर से कच्चा भी ना रहे इसके लिए ये 4 बातों का ध्यान रखें।

1- आटा और शक्कर की मात्रा की नाप सही हो ठेकुआ बनाने के लिए दो कप गेहूं का आटा एक कप शक्कर और आधा कप सूजी मिलाएं। मतलब आटे की मात्रा के अनुपात में मिठास ऐड करें। अगर आप चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल कर रहीं तो गुड़ को पानी में पिघलाकर चाशनी जैसा बना लें। जब इस चाशनी को आटे में डालकर आटा गूंथें।

2- आटे में घी की मात्रा का नाप आटे में घी की मात्रा चौथाई अनुपात में होनी चाहिए। अगर आटे के मुताबिक चौथाई अनुपात कम लग रहा है तो समझें कि ठेकुआ बनाते समय इतना घी का मोयन डाले कि आटे में केवल घी मिक्स करे हाथ से बांधने पर आटा बंध जाए और हाथ लगाने पर ही फूटे।

3- पानी या दूध डालते समय रखें ध्यान ठेकुआ का आटा गूंथना है तो दूध का इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट ज्यादा बढ़िया होता है। वहीं इस बात का ध्यान रखें कि आटा बिल्कुल कड़ा गूंथा जाएगा। इसलिए धीरे-धीरे बहुत थोड़ी मात्रा में दूध डालें और गूंथते जाएं। जरूरत के मुताबिक ही दूध डालें। जिससे आटा गीला ना होने पाएं। अगर आटा कड़क नहीं होगा तो वो क्रिस्पी और खस्ता नहीं बनेगा। चूंकि आटा बहुत ही कड़क गूंथा जाता है इसलिए ये चिकना और स्मूद नहीं दिखाई देगा। ये आटा खुरदुरा और बिगड़ा हुआ ही होगा। लेकिन इसी तरह से गूंथे आटे का ठेकुआ खस्ता बनकर तैयार होता है।

4- तलते समय तेल का तापमान तेज ना हो अगर आपका ठेकुआ हर साल ऊपर से बिल्कुल भूरा और पत्थर जैसा कड़क होने के बाद भी अंदर से कच्चा रह जाता है तो तलते समय जरूर ध्यान रखें। जब भी ठेकुआ को तलना हो तो सबसे पहले गैस पर कड़ाही चढ़ाएं और फिर उसमे तेल या घी डालें। जब ये तेल मीडियम गर्म हो तभी इसमे ठेकुआ डालकर तलें। ध्यान रहे कि मीडियम फ्लेम पर तेल मीडियम गर्म हो तो ठेकुआ अंदर तक अच्छी तरह से पकता है। और पूरी तरह पकने के बाद ही इसमे कलर गोल्डन ब्राउन आता है।

एक बार ठेकुआ को तेल से बाहर निकालें तो ऐसे ही खुला छोड़ दें। पांच से दस मिनट में जब ठेकुआ ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसे फोड़ कर देखें।