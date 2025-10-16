दूध उबालते हुए चुटकी भर बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं लोग? फायदे जान कर आप भी ट्राई करेंगी!
संक्षेप: क्या आप जानती हैं कि कुछ लोग दूध उबालते हुए उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा भी मिलाते हैं? ये सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन दादी-नानी का बड़ा ही असरदार नुस्खा है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्यों कुछ महिलाएं डेली बेसिस पर ऐसा करती हैं।
पैकेट वाला दूध हो या फिर डेयरी से ताजा दूध आया हो, सबसे पहले उसे उबालने रख दिया जाता है। नॉर्मली आप दूध को यूं ही उबालने रख देती होंगी या फिर उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला देती होंगी। लेकिन क्या आप जानती हैं कि कुछ लोग दूध उबालते हुए उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा भी मिलाते हैं? ये सुनने में काफी अटपटा लग सकता है, लेकिन दादी-नानी का बड़ा ही पुराना और असरदार नुस्खा है। अब सवाल है कि क्या आप जानती हैं कि बेकिंग सोडा डालकर दूध उबालने से होता क्या है? अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्यों कुछ महिलाएं डेली बेसिस पर ऐसा करती हैं।
दूध उबालते हुए बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं?
कई गृहणियां दूध उबालते हुए उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा मिला देती हैं। ऐसा इस वजह से किया जाता है, ताकि दूध जल्दी फटे ना। दरअसल दूध प्राकृतिक रूप से थोड़ा एसिडिक होता है। जब इसे उबाला जाता है या बार-बार गर्म किया जाता है, तो इसमें मौजूद प्रोटीन आपस में इक्कठा हो सकता है, जिस वजह से दूध फट सकता है। हल्का सा बेकिंग सोडा एसिडिटी के स्तर को बैलेंस करता है और दूध के प्रोटीन को जमने से रोकता है। इस वजह से दूध फटता नहीं है।
बेकिंग सोडा डालने के ये भी हैं फायदे
दूध में जरा सा बेकिंग सोडा डालने से वो ज्यादा सफेद और फ्रेश लगता है। ऐसे में बार-बार गर्म करने से उसका रंग उतना नहीं बदलता। इसके अलावा बेकिंग सोडा दूध की शेल्फ लाइफ को थोड़ा बढ़ा सकता है। हालांकि दूध लंबे समय तक फ्रेश बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप उसे समय पर उबालें और फ्रिज में स्टोर कर के रखें।
हमेशा ध्यान रखें ये बात
अगर आप दूध में बेकिंग सोडा मिला रही हैं, तो हमेशा इसकी मात्रा का ध्यान रखें। ज्यादा बेकिंग सोडा डालने से दूध का टेस्ट खराब होगा और वो जल्दी फट भी जाएगा। आधा लीटर दूध है, तो चुटकी भर से ज्यादा बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहिए। बेकिंग सोडा नहीं है, तो आप चुटकी भर कॉर्न स्टार्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो भी ठीक इसी तरह काम करता है।
