गोलगप्पों की कहानी: कहां से आए और कैसे बने भारत का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड

Feb 28, 2026 11:55 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
गोलगप्पे सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान हैं। जानिए गोलगप्पों की उत्पत्ति कहां से हुई, इनका इतिहास क्या है और ये देशभर में इतने लोकप्रिय कैसे बने।

गोलगप्पों की कहानी: कहां से आए और कैसे बने भारत का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड

Love for Gol Gappa and its History: भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे गोलगप्पे पसंद ना हों। कहीं इन्हें गोलगप्पे कहा जाता है, कहीं पानी पूरी, कहीं पानी के बताशे तो कहीं फुचका या गुपचुप। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका स्वाद और क्रेज पूरे देश में एक-सा है। कुरकुरी पूरी, मसालेदार आलू-चना, खट्टा-मीठा पानी और एक ही बार में मुंह में रखने का रोमांच- यही गोलगप्पों की पहचान है।

गोलगप्पों की उत्पत्ति कहां से हुई?

गोलगप्पों की उत्पत्ति को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। सबसे लोकप्रिय मान्यता इन्हें प्राचीन भारत से जोड़ती है। माना जाता है कि गोलगप्पों का प्रारंभिक रूप मगध क्षेत्र (बिहार) में देखने को मिला।

एक लोककथा के अनुसार, महाभारत काल में द्रौपदी ने बचे हुए आटे और आलू से एक ऐसा व्यंजन बनाया था, जिसमें छोटी-छोटी गोल पूरियां भरकर परोसा गया। इसे ही गोलगप्पों का शुरुआती रूप माना जाता है। हालांकि इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह कहानी आज भी गोलगप्पों को भारतीय परंपरा से जोड़ती है और काफी प्रसिद्ध भी है।

पानी पूरी से गोलगप्पे तक का सफर

शुरुआत में यह व्यंजन सादा हुआ करता था- सूखी पूरी और मसालेदार भरावन। समय के साथ इसमें इमली का पानी, पुदीने का पानी और मसालों का प्रयोग बढ़ा। यही कारण है कि उत्तर भारत में यह 'गोलगप्पे', महाराष्ट्र में 'पानी पूरी', पश्चिम बंगाल में 'फुचका' और मध्य भारत में 'गुपचुप' कहलाने लगे।

हर क्षेत्र ने अपने स्वाद और संस्कृति के अनुसार इसमें बदलाव किए —

  • बंगाल में उबले आलू की जगह उबले चने और तीखा मसाला
  • मुंबई में मीठा-खट्टा संतुलन
  • दिल्ली में ज्यादा चटपटा पानी

गोलगप्पे इतने लोकप्रिय कैसे बने?

गोलगप्पों की लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं:

  1. सस्ता और सबके लिए उपलब्ध: गोलगप्पे हमेशा से आम आदमी का फूड रहे हैं। कम पैसों में मिलने वाला यह स्वाद हर वर्ग तक पहुंचा।
  2. हर स्वाद के लिए विकल्प: खट्टा, मीठा, तीखा या ज्यादा मसालेदार- हर किसी की पसंद के हिसाब से गोलगप्पे बनाए जाते हैं।
  3. स्ट्रीट फूड कल्चर का हिस्सा: भारत में स्ट्रीट फूड सिर्फ खाना नहीं, एक अनुभव और भावनाएं है। गोलगप्पे खाते समय दोस्तों की हंसी, 'एक और देना' की फरमाइश और ठेले वाले से बातचीत- यह सब इसे खास बनाता है।
  4. खाने का अनोखा तरीका: गोलगप्पे एक-एक करके पूरे मुंह में डालकर खाए जाते हैं। यह तरीका इसे बाकी स्नैक्स से अलग बनाता है।

सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव

गोलगप्पे सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं हैं। ये बचपन की यादें, स्कूल-कॉलेज की दोस्ती, शाम की सैर और त्योहारों से जुड़े हैं। कई लोगों के लिए गोलगप्पे खुशी, सुकून और नॉस्टैल्जिया का स्वाद हैं।

भारत से बाहर भी गोलगप्पों का जलवा

आज गोलगप्पे सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं। भारतीय डायस्पोरा के साथ ये विदेशों तक पहुंचे। लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई जैसे शहरों में पानी पूरी और गोलगप्पे खास भारतीय रेस्तरां में मिलते हैं। कुछ जगहों पर इन्हें फ्यूजन स्टाइल में भी परोसा जाने लगा है।

समय के साथ बदलता गोलगप्पा

आज गोलगप्पों के कई नए वर्जन सामने आ चुके हैं -

  • चॉकलेट गोलगप्पे
  • वोडका पानी पूरी
  • सूजी की जगह आटे या रागी की पूरी
  • हेल्दी और बेक्ड गोलगप्पे! फिर भी, क्लासिक गोलगप्पों की बात ही अलग है।

खाने की शान: गोलगप्पे भारत की आत्मा का स्वाद हैं। इनकी उत्पत्ति भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन इनका आकर्षण आज भी उतना ही ताजा है। समय, जगह और पीढ़ी बदलती रही, लेकिन गोलगप्पों का क्रेज कभी कम नहीं हुआ। यही वजह है कि गोलगप्पे सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं, बल्कि भारत की खाने-पीने की संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुके हैं।

