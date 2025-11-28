इस हैक से मिनटों में निकल जाएंगे शरीफा के सारे बीज, 90% लोग नहीं जानते सही तरीका!

संक्षेप: आज हम आपके साथ शेफ नेहा शाह की बताई एक कमाल की ट्रिक शेयर कर रहे हैं। इससे शरीफा के सारे बीज मिनटों में निकल जाएंगे और आप इसे आराम से एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं।

शरीफा या सीताफल, एक बहुत टेस्टी और मिठास भरा फ्रूट है। खाने में ये किसी डेजर्ट से कम नहीं लगता और इसका क्रीमी टेक्सचर हर किसी को खूब पसंद आता है। फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है। हालांकि इसे खाने में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है और वो हैं इसके बीज। इस फल में इतने सारे बीज होते हैं कि इन्हें निकालते-निकालते ही परेशान हो जाएं। ऐसे में मिठास का एंजॉयमेंट तो अधूरा ही रह जाता है। लेकिन अब टेंशन वाली बात नहीं क्योंकि आज हम आपके साथ शेफ नेहा शाह की बताई एक कमाल की ट्रिक शेयर कर रहे हैं। इससे शरीफा के सारे बीज मिनटों में निकल जाएंगे और आप इसे आराम से एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं।

इस हैक से तुरंत निकल जाएंगे शरीफा के बीज शरीफा के बीज निकालते-निकालते परेशान हो जाते हैं, तो ये क्विक हैक ट्राई करें। शेफ बताती हैं कि सबसे पहले शरीफा को दो हिस्सों में बांट लें। इसके बाद एक चम्मच की मदद से इसके अंदर का सारा गूदा बाहर निकाल लें। अब रसोई में सब्जियां चॉप करने के लिए आप जो स्ट्रिंग वाला चॉपर इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये गूदा डालें। धीरे-धीरे धागा खींचते हुए 7 से 8 बार चॉप करें। आप देखेंगे कि सीताफल के सारे बीज अलग हो गए हैं। अब एक चम्मच की मदद से पल्प और बीज अलग कर लें और एंजॉय करें।

छलनी की मदद भी ले सकते हैं शरीफे के बीज निकालने के लिए आप छलनी की भी मदद ले सकते हैं। सबसे पहले इसका गूदा निकालकर छलनी में डालें। अब एक स्पेचुला की मदद से दबाते हुए पल्प और बीज दोनों को अलग कर लें। इसके नीचे कोई बर्तन जरूर रखें। सारा पल्प इसी बर्तन में इकठ्ठा हो जाएगा और बीज आराम से अलग हो जाएंगे।