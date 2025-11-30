Hindustan Hindi News
ठंड का मजा दोगुना कर देंगे झटपट बनने वाले 5 तरह के टेस्टी-हेल्दी चीला, नोट कर लें सामग्री

संक्षेप:

Variety of chilla recipe: वेट लॉस डाइट पर हैं और ब्रेकफास्ट में टेस्टी-हेल्दी डिश बनाना चाहती हैं जो पूरे फैमिली को खिला सकें। तो इन आसान और फटाफट बन जाने वाली चीला या डोसा की रेसिपी को नोट कर लें। जिसे ग्रेन, पत्तेदार सब्जियों से मिलाकर तैयार किया गया है।

Sun, 30 Nov 2025 02:11 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के महीने में ब्रेकफास्ट के ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन चीला और डोसा लवर्स को किसी और चीज का टेस्ट पसंद नहीं आता। तो झटपट बाजरा, रागी, पालक, मेथी जैसे ठंड में मिलने वाली चीजों को मिलाकर मजेदार चीला तायार किया जा सकता है। संडे हो या मंडे हर दिन इन टेस्टी एंड हेल्दी चीला को तैयार कर सकती हैं। नोट कर लें सामग्री...

बाजरा मेथी चीला

एक कप बाजरे का आटा लें और साथ ही उसमे हरी फ्रेश कटी हुई मेथी के पत्तों को मिला दें। साथ ही नमक, जीरा, अदरक-मिर्च का पेस्ट बनाकर मिक्स करें। पानी डालें और इसका चीले के लिए बैटर तैयार करें। ध्यान रहे कि बैटर पतला हो। बस इस बैटर से चीले तैयार करें। ये टेस्टी और हेल्दी है, साथ ही फटाफट बनकर तैयार भी हो जाते हैं।

रागी पालक चीला

डाइट में अगर मिलेट्स शामिल करना है तो चीला बनाना बेस्ट ऑप्शन है। रागी में कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। बस रागी के आटे का घोल तैयार करें और उसमे कटे हुए पालक, घिसा हुआ गाजर, दही डालकर फेंट लें। साथ ही नमक,जीरा, काली मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स करें और पानी डालकर बैटर तैयार कर लें। इस बैटर से चीले बनाएं और गर्मागर्म हरी चटनी के साथ सर्व करें।

ज्वार वेजिटेबल चीला

ज्वार के आटे में चुकंदर, गाजर, प्याज और थोड़ी लौकी को कद्दूकस कर लें। साथ ही नमक, हल्दी, अजवाइन, लाल मिर्च डालकर बैटर तैयार करें। बस पतले घोल को तवे पर फैलाकर घी डालें और चीला तैयार करें। हाई फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ये चीला वेट लॉस डाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

मिक्स्ड दाल चीला

मूंग, चना, मसूर की दाल को भिगोकर पीस लें और इसमे हींग, नमक, हल्दी, लहसुन पीसकर मिलाएं। साथ ही हरी धनिया, हरी मिर्च भी डालें और पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट से चीला बनाएं और ब्रेकफास्ट में सर्व करें।

ओट्स, किनोआ चीला

डायबिटीज में ओट्स खाना हेल्दी होता है। तो ओट्स के चीले बनाएं इसमे शिमला मिर्च, जुकिनी को घिसकर डालें और नमक, दही के साथ मिक्स्ड हर्ब्स मिलाएं। ये चीला मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और डाइजेशन में भी आसान होगा।

