चाय के शौकीन हैं तो इन मसालों के साथ बनाएं हेल्दी टी, पड़ोस तक जाएगी खुशबू

संक्षेप:

Tea Masala Powder: चाय के शौकीन हैं तो उसे हेल्दी और टेस्टी बनाने के इस प्रोसेस को जरूर पूरा करें। चाय के लिए इन फायदेमंद मसालों को मिलाकर एक पाउडर तैयार करें और चाय बनाएं। इस चाय को पीने पर केवल स्वाद और महक ही नहीं मिलेगी बल्कि ये हेल्दी भी होगी।

Jan 18, 2026 06:25 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
चाय पीने के ढेर सारे नुकसान बताए जाते हैं। लेकिन चाय के शौकीन इसे पिए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन आप इस चाय को मसालों के साथ इंफ्यूज कर बनाएंगे तो मसालों का फ्लेवर और महक ना केवल चाय को स्पेशल बनाएगा बल्कि ये मसाले हेल्थ को भी फायदा पहुंचाएंगे। आप इस चाय मसाला पाउडर को पीसकर घर में रख लें। जब भी चाय बनाएंगी तो पूरा घर खुशबू से भर जाएगा और घरवालों के साथ ही पड़ोस के लोग भी चाय पीने की डिमांड करने लगेंगे। बस अपनी चाय के लिए बनाकर रख लें ये चाय मसाला पाउडर।

चाय मसाला पाउडर बनाने के लिए इन मसालों का यूज करें

आमतौर पर चाय बनाने के लिए लोग अदरक, हरी इलायची, लौंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मसाला और भी ज्यादा स्पेशल है। क्योंकि इसमे कई मसालों को मिलाया जाता है।

दो से तीन स्टिक दालचीनी

चार से पांच बड़ी काली इलायची

13-15 हरी छोटी इलायची

एक चम्मच काली मिर्च

एक से डेढ़ चम्मच लौंग

एक चक्रफूल

दो से तीन स्टिक मुलेठी

दो चम्मच सौंफ

गुलाब की सूखी पंखुड़ियां

जायफल का छोटा टुकड़ा

बस पैन में गुलाब की पंखुड़ियों को छोड़कर सारे मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। जब इन मसालों का मॉइश्चर खत्म हो जाए तो हल्का सा ठंडा कर लें। फिर इन मसालों में गुलाब की पंखुड़ियों को भी मिलाएं। हल्का सा पैन पर मिलाने से गर्माहट से पंखुड़ियां ड्राई हो जाएंगी। बस अब ग्राइंडर में डालकर पीस कर पाउडर बना लें। फिर किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें। जब भी चाय बनाना हो तो बस इस मसाले के एक छोटे से हिस्से को डालकर मिक्स करें। ये चाय आपके गले की खराश को दूर करेगा। सौंफ और दालचीनी का इस्तेमाल डायबिटीज वाले करते हैं। इसलिए ये आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद होगा। बस ध्यान रहे कि चाय में चीनी की मात्रा ना हो। बस बनाएं ये खुशबूदार मसालेदार चाय और पीकर लुत्फ उठाएं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
