चाय के शौकीन हैं तो इन मसालों के साथ बनाएं हेल्दी टी, पड़ोस तक जाएगी खुशबू

संक्षेप: Tea Masala Powder: चाय के शौकीन हैं तो उसे हेल्दी और टेस्टी बनाने के इस प्रोसेस को जरूर पूरा करें। चाय के लिए इन फायदेमंद मसालों को मिलाकर एक पाउडर तैयार करें और चाय बनाएं। इस चाय को पीने पर केवल स्वाद और महक ही नहीं मिलेगी बल्कि ये हेल्दी भी होगी।

चाय पीने के ढेर सारे नुकसान बताए जाते हैं। लेकिन चाय के शौकीन इसे पिए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन आप इस चाय को मसालों के साथ इंफ्यूज कर बनाएंगे तो मसालों का फ्लेवर और महक ना केवल चाय को स्पेशल बनाएगा बल्कि ये मसाले हेल्थ को भी फायदा पहुंचाएंगे। आप इस चाय मसाला पाउडर को पीसकर घर में रख लें। जब भी चाय बनाएंगी तो पूरा घर खुशबू से भर जाएगा और घरवालों के साथ ही पड़ोस के लोग भी चाय पीने की डिमांड करने लगेंगे। बस अपनी चाय के लिए बनाकर रख लें ये चाय मसाला पाउडर।

चाय मसाला पाउडर बनाने के लिए इन मसालों का यूज करें आमतौर पर चाय बनाने के लिए लोग अदरक, हरी इलायची, लौंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मसाला और भी ज्यादा स्पेशल है। क्योंकि इसमे कई मसालों को मिलाया जाता है।

दो से तीन स्टिक दालचीनी

चार से पांच बड़ी काली इलायची

13-15 हरी छोटी इलायची

एक चम्मच काली मिर्च

एक से डेढ़ चम्मच लौंग

एक चक्रफूल

दो से तीन स्टिक मुलेठी

दो चम्मच सौंफ

गुलाब की सूखी पंखुड़ियां

जायफल का छोटा टुकड़ा