बर्गर खाते ही गिरने लगती हैं सब्जियां और सॉस? सही तरह से खाने की ये ट्रिक जान लें
Tips to eat Burger neatly: बर्गर खाना जितना मजेदार लगता है, उसे बिना गिराए खाना उतना ही मुश्किल हो सकता है। अगर हर बार सॉस टपक जाता है या सब्जियां बाहर निकल जाती हैं, तो ये आसान तरीके आपके काम आ सकते हैं।
बर्गर देखकर शायद ही कोई खुद को रोक पाता हो। सॉफ्ट बन, टेस्टी स्टफिंग, ताजी सब्जियां और ढेर सारी चटनी मिलकर इसे हर उम्र के लोगों की पसंद बना देते हैं। लेकिन असली चुनौती बर्गर खाने के दौरान शुरू होती है। पहला निवाला लेते ही कभी टमाटर बाहर निकल जाता है, कभी पत्ता गोभी फिसल जाती है और कई बार चटनी सीधे कपड़ों पर गिर जाती है।
खासकर जब आप किसी रेस्तरां, पार्टी या पहली मुलाकात में हों, तब यह स्थिति थोड़ी असहज भी लग सकती है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों की मदद से आप बर्गर का पूरा मजा ले सकते हैं और गंदगी फैलने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी।
- बर्गर खाते समय सबसे बड़ी गलती क्या होती है?
अधिकतर लोग बर्गर को ऊपर से हल्के हाथ से पकड़ते हैं। जैसे ही एक बड़ा निवाला लिया जाता है, अंदर की सामग्री दबाव के कारण बाहर निकलने लगती है। यही वजह है कि बर्गर खाते समय सही पकड़ बहुत जरूरी होती है।
- उल्टा पकड़कर खाने की आसान तरकीब
यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कई लोग बर्गर को हल्का उल्टा करके खाते हैं। बर्गर का ऊपरी हिस्सा आमतौर पर थोड़ा मोटा और मजबूत होता है। जब इसे नीचे की तरफ रखा जाता है, तो भरावन को बेहतर सहारा मिलता है और सामग्री कम बाहर निकलती है।
- कागज या रूमाल का इस्तेमाल करें
अगर बर्गर के साथ कागज लगा हो, तो उसे पूरी तरह हटाने की बजाय नीचे से पकड़कर रखें। अगर कागज नहीं है, तो साफ रूमाल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे चटनी या सब्जियां सीधे हाथों और कपड़ों पर नहीं गिरतीं।
- छोटे निवाले लेना है ज्यादा समझदारी
कई लोग एक ही बार में बड़ा टुकड़ा खाने की कोशिश करते हैं। इससे बर्गर दब जाता है और अंदर की चीजें बाहर आने लगती हैं। छोटे और आराम से लिए गए निवाले बर्गर को संभालना आसान बना देते हैं।
- दोनों हाथों से पकड़ें
बर्गर को सिर्फ एक हाथ से पकड़ने की बजाय दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। इससे बर्गर संतुलित रहता है और सामग्री इधर-उधर नहीं खिसकती। इसके अलावा एक साथ पूरा नहीं खा पा रहे हैं तो उसे चाकू से काट लें और आधा करके आसानी से खा लें।
- टेबल पर झुककर खाएं
अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं, तो निवाला लेते समय थोड़ा आगे की ओर झुक सकते हैं। इससे अगर कुछ गिर भी जाए तो वह प्लेट में गिरेगा, कपड़ों पर नहीं।
इन बातों का भी रखें ध्यान
- बर्गर को बहुत ज्यादा ना दबाएं।
- खाते समय बार-बार भरावन को ठीक करते रहें।
- प्लेट का इस्तेमाल जरूर करें।
- चटनी ज्यादा हो तो सावधानी से खाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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