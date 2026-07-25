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सूजी का हलवा रसीला बनाना है? भूनते हुए ये 1 चीज मिला दें, हलवाई वाला स्वाद आएगा!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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सूजी का हलवा कई बार ड्राई बन जाता है, जो खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता। ऐसे में आप ये 5 टिप्स फॉलो कर सकती हैं। साथ में ये 1 सीक्रेट इंग्रीडिएंट भी एड कर देंगी तो बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट आपके हलवे में भी आएगा।

Suji Halwa Tips
सूजी का हलवा

जब भी कुछ मीठा खाने का दिल करे, तो सबसे पहले सूजी का हलवा दिमाग में आता है। रसीला, मुंह में घुलने वाला, दानेदार और ड्राई फ्रूट्स से भरपूर ये हलवा, शायद ही कोई हो जिसे पसंद ना हो। सबसे अच्छी बात है कि इसे बनाने के लिए मूंग दाल हलवा या गाजर के हलवे जैसा झंझट भी नहीं करना पड़ता। काफी जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हालांकि कई लोगों की शिकायत होती है कि उनका हलवा अक्सर काफी ड्राई बनता है। उसमें वो दानेदार और रसीलापन नहीं आता, जैसा आमतौर पर हलवाई के बने हुए सूजी के हलवे में आता है। ड्राई सूजी का हलवा मुंह में घुलता नहीं है और खाने में उतना टेस्टी भी नहीं लगता। अब सवाल है कि हलवाई ऐसा क्या करते हैं, जो उनका हलवा इतना रसीला और दानेदार बनता है? आइए जानते हैं-

हलवाई जैसा रसीला सूजी का हलवा कैसे बनाएं?

टिप 1- सबसे जरूरी है सही माप

हलवाई जैसा परफेक्ट सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे जरूरी है सही माप। सूजी, चीनी और घी किस अनुपात में लेना है, ये अगर पता हो तो हर बार हलवा एकदम परफेक्ट बनता है। तो नोट कर लीजिए- अगर आप एक कटोरी सूजी ले रहे हैं, तो उसी कटोरी से नापकर लगभग 3/4 कटोरी देसी घी लें और एक कप चीनी लें। थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद है तो डेढ़ कप चीनी भी ले सकते हैं। ये रेशियो हमेशा बिल्कुल सही बैठता है।

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टिप 2- सूजी को देसी घी में अच्छा तरह भूनें

हलवा बनाने का पहला स्टेप है, सूजी को देसी घी में अच्छी तरह से भूनना। इसे लो फ्लेम पर चालते हुए तब तक भूनें, जब तक इसका रंग हल्का सुनहरा ना हो जाए और इसमें से एक सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। जैसे ही सूजी अच्छे से भुन जाएगी, तब ये घी छोड़ने लगेगी।

टिप 3- सूजी में ये 1 चीज मिलाने से हलवाई वाला स्वाद आएगा

सूजी अच्छे से भुन जाए तो उसमें दो चम्मच के करीब बेसन जरूर एड करें। यही स्टेप है जिससे सूजी के हलवे में बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आता है। बेसन मिलाने के बाद सूजी को दो मिनट के लिए और चला लें, इससे बेसन का कच्चापन खत्म हो जाएगा और हलवे में एक बढ़िया सी खुशबू और टेक्सचर एड होगा।

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टिप 4- रसीले हलवे के लिए ऐसे बनाएं चाशनी

सूजी का हलवा रसीला बनाना है तो इसकी चाशनी परफेक्ट बनाकर तैयार करें। इसके लिए एक कटोरी चीनी में चार कटोरी के करीब पानी मिलाकर चाशनी बनने के लिए रख दें। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर भी एड कर सकते हैं। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए, गैस बंद कर दें। चाशनी बनकर तैयार है।

टिप 5- लास्ट में थोड़ी-थोड़ी चाशनी मिलाकर भूनें

सूजी और बेसन के अच्छे से भून जाने के बाद थोड़ी-थोड़ी चाशनी हलवे में एड करें और अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएं। हलवे को तब तक पकाएं, जब तक ये कड़ाही ना छोड़ने लगे। लास्ट में घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा बचा हुआ देसी घी हलवे में एड करें और दो मिनट के लिए और पकाएं। हलवा बिल्कुल रसीला और दानेदार बनकर तैयार होगा।

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(Credit- @patnabhaukal_Instagram)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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