रोज आटा गूंथना लगता है झंझट का काम? सीख लें ये वायरल ट्रिक, मिनटों में लगा लेंगी परफेक्ट डो

संक्षेप: Dough Kneading Hack: अगर आपको भी आटा लगाने में परेशानी होती है तो चलिए आज आपको एक सिंपल सा हैक बताते हैं। इस ट्रिक से आप फटाफट आटा गूंथ लेंगे और पानी कितना डलेगा या नहीं इसका अंदाजा भी नहीं लगाना पड़ेगा।

गोल रोटी बनाना तो मुश्किल है ही लेकिन आटा गूंथने का झंझट भी कम नहीं है। खासतौर से जिन्हें रोज-रोज आटा लगाने की आदत नहीं है उनके लिए तो ये और मुश्किल है। गूंथते हुए ये कभी हाथों पर चिपकता है, कभी काफी सूखा हो जाता है या कभी-कभार पानी ज्यादा हो जाता है। जबकि रोटी अच्छी और फूली हुई बने इसके लिए सबसे जरूरी है कि आटा सही तरह से लगा हुआ हो। अगर आपको भी आटा लगाने में परेशानी होती है तो चलिए आज आपको एक सिंपल सा हैक बताते हैं। इंस्टाग्राम पर रोहन ने इसे शेयर किया है। इस ट्रिक से आप फटाफट आटा गूंथ लेंगे और पानी कितना डलेगा या नहीं इसका अंदाजा भी नहीं लगाना पड़ेगा।

फटाफट आटा गूंथने का हैक आटा गूंथना मुश्किल लगता है तो ये सिंपल सा हैक ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए एक बाउल में सूखा आटा लें। अब टैप को हल्का सा चला लें, बहुत तेज पानी नहीं चलाना है। आटे की बाउल को पानी के नीचे रखें और हल्के हाथों से मिक्स करते जाएं। जैसे ही पूरा आटा गीला हो जाए टैप को बंद कर दें। अब हाथों से आटे को अच्छी तरह गूंथ लें। इसके बाद आटे पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करें, फिर दोबारा दो से तीन बार गूंथ लें। एकदम परफेक्ट आटा लगकर तैयार हो जाएगा। रोटी बनाने से पहले कुछ देर के लिए इसे ढककर रख दें, आटा सेट हो जाएगा।