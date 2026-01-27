Hindustan Hindi News
रोज आटा गूंथना लगता है झंझट का काम? सीख लें ये वायरल ट्रिक, मिनटों में लगा लेंगी परफेक्ट डो

संक्षेप:

Dough Kneading Hack: अगर आपको भी आटा लगाने में परेशानी होती है तो चलिए आज आपको एक सिंपल सा हैक बताते हैं। इस ट्रिक से आप फटाफट आटा गूंथ लेंगे और पानी कितना डलेगा या नहीं इसका अंदाजा भी नहीं लगाना पड़ेगा।

Jan 27, 2026 05:45 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
गोल रोटी बनाना तो मुश्किल है ही लेकिन आटा गूंथने का झंझट भी कम नहीं है। खासतौर से जिन्हें रोज-रोज आटा लगाने की आदत नहीं है उनके लिए तो ये और मुश्किल है। गूंथते हुए ये कभी हाथों पर चिपकता है, कभी काफी सूखा हो जाता है या कभी-कभार पानी ज्यादा हो जाता है। जबकि रोटी अच्छी और फूली हुई बने इसके लिए सबसे जरूरी है कि आटा सही तरह से लगा हुआ हो। अगर आपको भी आटा लगाने में परेशानी होती है तो चलिए आज आपको एक सिंपल सा हैक बताते हैं। इंस्टाग्राम पर रोहन ने इसे शेयर किया है। इस ट्रिक से आप फटाफट आटा गूंथ लेंगे और पानी कितना डलेगा या नहीं इसका अंदाजा भी नहीं लगाना पड़ेगा।

फटाफट आटा गूंथने का हैक

आटा गूंथना मुश्किल लगता है तो ये सिंपल सा हैक ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए एक बाउल में सूखा आटा लें। अब टैप को हल्का सा चला लें, बहुत तेज पानी नहीं चलाना है। आटे की बाउल को पानी के नीचे रखें और हल्के हाथों से मिक्स करते जाएं। जैसे ही पूरा आटा गीला हो जाए टैप को बंद कर दें। अब हाथों से आटे को अच्छी तरह गूंथ लें। इसके बाद आटे पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करें, फिर दोबारा दो से तीन बार गूंथ लें। एकदम परफेक्ट आटा लगकर तैयार हो जाएगा। रोटी बनाने से पहले कुछ देर के लिए इसे ढककर रख दें, आटा सेट हो जाएगा।

Dough Kneading Hack

गोल रोटी बनाने का तरीका

गोल रोटी बनाने के लिए जरूरी है अच्छी लोई बनाना। लोई को सूखे आटे में डिप करें, फिर इसे चकले पर रखें। अब लोई को हल्का प्रेस करें और राउंड शेप दें, ताकि रोटी का गोल बेस बन जाए। अब बेलन की मदद से हल्का दबाते हुए रोटी को गोल शेप देने की कोशिश करें। गोल रोटी बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो गोल रोटी आराम से बन जाएगी। हालांकि अगर आपको एकदम ही गोल रोटी चाहिए तो किसी ढक्कन की मदद से कट कर सकते हैं।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Cooking Tips

