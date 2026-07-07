ठेले जैसी तीखी मोमोज की चटनी घर पर नहीं बनती? इन 4 टिप्स से आएगा वही स्वाद!

Momos Chutney Tips: आपको भी मोमोज की तीखी लाल वाली चटनी पसंद है, लेकिन घर पर वो टेस्ट नहीं आ पाता? ये टिप्स नोट कर लें, हर बार बिल्कुल परफेक्ट ठेले जैसी मोमोज की चटनी बनेगी।

मोमोज का असली स्वाद उसकी तीखी लाल चटनी से ही आता है। वो स्ट्रीट स्टाइल लाल मिर्च की लहसुनी चटनी इतनी ज्यादा टेस्टी होती है कि इसी की वजह से लोग ज्यादा मोमोज खा लेते हैं। हालांकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं वो मार्केट वाला स्वाद घर पर नहीं आ पाता। मोमोज तो बड़ी आसानी से घर में बन जाते हैं, लेकिन असली मसला तो चटनी के साथ है। वही तीखी लाल मिर्च और लहसुन डालकर पीसो, फिर भी वो ठेले वाला स्वाद नहीं आता। अब सवाल है कि वो ऐसा भला क्या डालते हैं? दरअसल ऐसा कोई खास इंग्रेडिएंट मोमोज की चटनी में नहीं डाला जाता है, बस घर पर रखी कुछ चीजें सही मात्रा में मिलाकर अगर पीसी जाएं तो हूबहू स्ट्रीट स्टाइल मोमोज की चटनी घर पर ही तैयार हो सकती है। तो चलिए आज इसी से जुड़ी कुछ सीक्रेट टिप्स जानते हैं।

ठेले जैसी मोमोज की चटनी घर पर बनाने की टिप्स साबुत लाल मिर्च, लहसुन और टमाटर की मात्रा क्या रखें? मोमोज की तीखी चटनी में सबसे जरूरी ये तीन चीजें होती हैं, लहसुन, टमाटर और साबुत लाल मिर्च। हालांकि अक्सर इनकी मात्रा को ले कर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से वो ठेले वाला तीखा टेस्ट नहीं आ पाता। तो नोट कर लें, अगर आप साबुत लाल मिर्च (7-8) ले रहे हैं, तो उसमें लगभग 3 मीडियम साइज के टमाटर और 8-10 लहसुन की कलियां काफी रहेंगी। इसमें आप 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है।

सबसे पहले लहसुन, टमाटर और लाल मिर्च को बॉयल करें चटनी को सीधा ना पीसें, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए टमाटर, लहसुन और साबुत लाल मिर्च को बॉयल करना। इसके लिए सबसे पहले टमाटर के छिलके पर चाकू से कट लगा दें, ताकि उबालने के बाद उसे छीलना आसान हो। ऐसे ही लहसुन की कलियों को भी छील लें। एक पैन में पानी लें और ये तीनों चीजें उबलने के लिए रख दें। तब तक उबलने दें, जब तक ये हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसके बाद टमाटर के छिलके रिमूव कर दें।

मिक्सर में क्या-क्या डालकर पीसें मोमोज की चटनी? अब मिक्सर में उबले हुए टमाटर, लहसुन की कलियां और सूखी लाल मिर्च डालें। साथ में आप थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी एड कर सकते हैं और 1 चम्मच जीरा भी जरूर मिलाएं। कुछ लोगों को हींग की खुशबू काफी पसंद होती है। अगर आपको भी है तो चुटकी भर वो भी एड कर सकते हैं। अब स्वादनुसार नमक एड करें और सभी चीजों को पीसकर चटनी तैयार कर लें।

तेल में पकाकर आता है गजब का स्वाद इस चटनी को थोड़ा सा तेल में भी पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी निखरकर आता है। साथ ही कुछ और चीजें भी एड की जाती हैं, जिससे मोमोज की चटनी बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए एक पैन में तेल गर्म करें, फिर ये चटनी उसमें एड कर दें। इसे चलाते हुए हल्का सा पकाएं।

फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच टोमैटो केचअप, थोड़ा सा सोया सॉस (1/4 चम्मच के करीब) और एक चम्मच सफेद सिरका यानी विनेगर एड करें। चटनी को तीखा लाल रंग देने के लिए आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी मिला सकते हैं। बस सभी चीजों को मिक्स करें और आपको टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल मोमोज की चटनी बनकर तैयार है।