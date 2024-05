Kitchen Tips: सफेद कप से साफ नहीं हो रहे चाय और कॉफी के दाग, ये किचन टिप्स दूर करेंगे परेशानी

ऐप पर पढ़ें

Tips To Remove Tea Or Coffee Red Stains From Cup: अगर आपका महंगा टी सेट चाय और कॉफी के जिद्दी दाग जमने से खराब हो रहा है तो उसे बदलकर पैसे खर्च करने की जगह आप ये आसान किचन टिप्स आजमा सकती हैं। ये किचन टिप्स ना सिर्फ फॉलो करने में बेहद आसान हैं बल्कि ये आपकी क्रॉकरी से जिद्दी दाग साफ करके उनकी पुरानी चमक भी मिनटों में वापस लौटा सकते हैं। दरअसल, चाय के कप के नीचे जमे ये लाल रंग के निशान चाय और कॉफी में मौजूद टैनिन की वजह से पड़ते हैं। यह दाग इतने पक्के होते हैं, कि इन्हें किसी आम डिशवॉश से साफ कर पाना बेहद मुश्किल काम होता है। अगर चाय या कॉफी पीने के तुरंत बाद कप की सफाई ना कि जाए तो धीरे-धीरे इस पर भूरे रंग का दाग जम जाते हैं। अगर आप भी चाय के कप पर जमे लाल रंग के जिद्दी दाग बिना ज्यादा मेहनत किए साफ करना चाहते हैं तो फॉलो करें ये किचन टिप्स।

बैकिंग सोड़ा-

लाइट कलर के खूबसूरत कप से चाय के दाग साफ करने के लिए आप बैकिंग सोड़े का इस्तेमाल करें। बैकिंग सोड़े के इस उपाय को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आप एक कपड़े को बैकिंग सोड़े के घोल में डालकर उससे कप साफ करें। आपका कप एकदम पहले जैसा नया दिखने लगेगा।

नमक-

एक ही कप में लंबे समय तक चाय पीने से उसके अंदर लाल रंग की रिंग बन जाती है, जो आम डिशवॉश से साफ नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में आप नमक का उपयोग करें। इस उपाय को करने के लिए कप में नमक डालकर दाग को कपड़े से रगड़ने पर दाग आसानी से साफ हो सकता है।

सफेद सिरका-

चाय के कप में लगे जिद्दी दाग को साफ करने के लिए आप सफेद सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन में सिरका गर्म करके उसमें चाय के कप को डाल दें। कुछ समय बाद लिक्विड डिशवॉश से कप धोने पर दाग निकल जाएगा।

नींबू-

नींबू की मदद से भी आप कप पर लगे चाय के दाग साफ कर सकते हैं। इसके लिए नींबू को बीच से काट कर उसके ऊपर नमक डालकर कप पर लगे दाग को रगड़ें। आपके ऐसा करने से कप पर लगा चाय का दाग आसानी से साफ हो जाएगा।