मकर संक्रांति के त्योहार पर बना रही हैं खिचड़ी? स्वाद बढ़ाने के लिए इन 2 तरीकों से लगाएं तड़का

ऐप पर पढ़ें

How To Make Tadka For Khichdi: मकर संक्रांति 15 जनवरी यानी आज के दिन मनाई जा रही है। इस त्योहार के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में लोग अलग-अलग पारंपरिक खाना तैयार करते हैं। इस दिन गुजराती लोग उंधियू बनाते हैं तो वहीं साउथ में सक्कर पोंगल बनाते हैं। हालांकि, एक डिश जो पूरे भारत में आम है, वह है दाल खिचड़ी। जी हां इस त्योहार पर अधिकतर लोगों के घर में रात को खिचड़ी तैयार की जाती है। अगर आपके घर में भी खिचड़ी बनती है, तो इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए इन 2 तरह से तड़का तैयार करें।

कड़ी पत्ता और हींग का लगाएं तड़का

खिचड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए उसके तड़का का स्वाद सही होना जरूरी है। हींग और कड़ी पत्ता दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है। कड़ी पत्ता स्वाद को बढ़ाता है वहीं हींग पाचन के लिए अच्छा है। अगर किसी को एसिडिटी की समस्या है तो उससे भी निपटने में मदद मिलेगी। तड़का बनाने के लिए एक पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म करें और उसमें जीरा, कड़ी पत्ते और चुटकी भर हींग डालकर उसका तड़का तैयार करें। फिर जब खिचड़ी तैयार हो जाए तो उसमें यह तड़का डालें और हरा धनिया गार्निश से करें। फिर इसे अच्छे से मिक्स करें और फिर सर्व करें।

सूखी लाल मिर्च का लगाएं तड़का

खिचड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए सूखी लाल मिर्च का तड़का लगा सकते हैं। ये तीखापन बढ़ाता है। तीखा खाने के शौकीनों को इस तड़के में बनी खिचड़ी पसंद आएगी। इस तड़के को बनाने के लिए एक पैन में 1 चम्मच घी गर्म करें। इसमें राई और 2 सूखी लाल मिर्च डालकर उसे चटखने दें। 30 सेकेंड में तड़का तैयार हो जाएगा। फिर इस तड़के को खिचड़ी में डालें और ढक दें। धूआं खत्म होने पर इस तड़के को अच्छे से मिक्स करें। हरा धनिया डालें और फिर सर्व करें।

दुनिया की खराब डिशेज में शामिल हुई रोजाना बनने वाली ये सब्जी, हो सकती है आपकी फेवरेट