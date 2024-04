Eid Desserts and Sweets: ईद के डेजर्ट्स में मीठा हो गया है ज्यादा, ऐसे करें मिठास को बैलेंस

ऐप पर पढ़ें

Tips to balance too much sweetness in Eid desserts: दुनियाभर में आज ईद का जश्न मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म को मनाने वाले लोगों का यह सबसे बड़ा त्योहार है। ईद-उल-फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि इस दिन घर आए मेहमानों को खासतौर पर सेवई बनाकर जरूर खिलाई जाती है। ईद को खास बनाने के लिए घर की महिलाएं कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं। ईद के दिन घर आने वाले मेहमानों और रिश्तेदारों के सामने कई तरह के ट्रेडिशनल व्यंजन और स्वीट्स परोसे जाते हैं। लेकिन ईद की दावत उस समय फीकी पड़ जाती है, जब जल्दबाजी में स्वीट्स बनाते समय उसमें मीठा ज्यादा गिर जाता है। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है तो परेशान होने की जगह स्वीट डिश का मीठा बैलेंस करने के लिए अपनाएं ये किचन टिप्स।

खोया -

बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि खोया सिर्फ स्वीट डिश बनाने के लिए ही नहीं बल्कि डेजर्ट में चीनी की मात्रा कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस टिप को फॉलो करने से न सिर्फ आपकी सेवई खीर का स्वाद बढ़ जाएगा साथ ही उसकी मिठास भी बैलेंस हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए एक बर्तन में खोया मैश करके रख लें। अब पहले से बनाई हुई सेवई खीर को गैस पर गर्म होने के लिए रख दें। अब एक पैन में घी गर्म करके उसमें खोया भून लें। खोया से जब खुशबू आने लगे तो गैस बंद करके खोया सेवई खीर में डाल दें।

नारियल-

सेवई खीर में मीठे की मात्रा बैलेंस करने के लिए नारियल के छोटे-छोटे टुकड़े करके उसे मिक्सी में पीस लें। अब इस पीसे हुए नारियल को धीरे-धीरे सेवई खीर में डालते रहें। जब सारा नारियल डाल दें, तो गैस हल्की करके लगभग 5 मिनट तक सेवई खीर को और पकाएं। आपकी टेस्टी सेवई खीर बनकर तैयार हो जाएगी।

काजू पाउडर-

चीनी की मात्रा कम करने के लिए काजू के पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास सेवई खीर को दोबारा पकाने का समय नहीं है तो आप काजू के ये टिप्स अपना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 कप काजू को मिक्सी में पीसकर उसकी पाउडर तैयार कर लें। इसके बाद एक पैन गर्म करके उसमें एक चम्मच देसी घी और काजू पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। जब खुशबू आने लगे तो गैस बंद करके उसे खीर में डालकर अच्छी तरह मिलाते हुए ठंडा करके मेहमानों को सर्व करें।