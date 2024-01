रोटी बनाते समय बेलन से चिपक जाता है आटा तो अपनाएं शेफ पंकज के ये आसान नुस्खे

ऐप पर पढ़ें

Tips to prevent dough from sticking to the belan: घर की महिलाओं को किचन में खाना पकाते समय कई बार कई तरह की मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी ही एक मुश्किल रोटी और पराठा बनाते समय भी कई बार देखने को मिलती है। जी हां, कई बार महिलाओं की यह शिकायत रहती हैं कि रोटी या पराठा बनाते समय बेलन से आटा चिपककर बेली हुई रोटी खराब हो जाती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो फॉलो करें मास्टर शेफ पंकज के ये असरदार नुस्खे। शेफ पंकज ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके रोटी बेलते समय बेलन से आटा चिपकने से बचाने के लिए दो आसान टिप्स शेयर किए हैं। आप भी अपनी मुश्किल इन दो टिप्स को फॉलो करके दूर कर सकती हैं।

रोटी बनाते समय बेलन से चिपक जाता है आटा तो फॉलो करें ये टिप्स-

1-तेल-

रोटी बेलते समय आपके बेलन पर आटा ना चिपके, इसके लिए आप तेल की मदद ले सकते हैं। इस टिप को फॉलो करने के लिए आप सबसे पहले बेलन पर कुछ बूंदे तेल की डालकर उसे बेलन पर अच्छी तरह रगड़ लें। ऐसा करने से रोटी बेलते समय आटा बेलन से नहीं चिपकेगा।

2- फ्रिज का इस्तेमाल-

शेफ पंकज का यह दूसरा नुस्खा अपनाने के लिए आपको फ्रिज की जरूरत पड़ने वाली है। इस टिप में शेफ पंकज बता रही हैं कि रोटी बनाने से पहले अपने बेलन को आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। ऐसा करने से रोटी बेलते समय आपका आटा कभी भी बेलन से नहीं चिपकेगा।