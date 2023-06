कभी घर में बनाया है मोजरेला चीज? इस Recipe से घर में करें ट्राई

ऐप पर पढ़ें

How to make mozzarella cheese at home: पिज्जा हो या सैंडविच, बर्गर हो या फिर पोटैटो बॉल्स चीज के बगैर इन सारे स्नैक्स का स्वाद अधूरा लगता है। बच्चों को चीज तो इतना पसंद होती है कि अब तो मां परांठे भी चीज भरकर बनाती हैं। तो अगर आपके बच्चे भी चीज के इतने ही प्रेमी है तो हर बार बाजार से चीज क्यों खरीदकर लाना। इस बार आप मोजरेला चीज को घर में बनाकर ट्राई कर सकती हैं। इसे बनाना बहुत मुश्किल नही है। बस थोडी सी मेहनत से और केवल दो सामग्री से मोजरेला चीज को तैयार किया जा सकता है। तो चलिए जानें कैसे घऱ में बनाएं मोजरेला चीज। ये रही रेसिपी।

मोजरेला चीज बनाने की सामग्री

3 लीटर दूध

1 कप विनेगर

25 ग्राम नमक

मोजरेला चीज बनाने का तरीका

-3 लीटर दूध को किसी गहरे बर्तन में डालकर उबाल लें। उबालकर दूध को किनारे ठंडा होने के लिए रख दें।

-जब दूध हल्का गुनगुना रह जाए तो इसमे विनेगर मिलाएं और करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दें।

-आधे घंटे बाद चेक कर लें कि दूध अच्छी तरह से फटकर पानी छोड़ चुका है कि नहीं।

-फट चुके दूध को किसी मलमल के कपड़े की मदद से छान लें।

-पानी को अलग कर लें और फटे दूध को अलग रख लें।

-अब फटे दूध के पानी को नमक मिलाकर उबालें।

-पानी से अलग हुए चीज को किसी प्लेन सतह पर रखकर हाथों की मदद से स्ट्रेच करें और मिक्स करें। इसी तरह के करीब दस मिनट तक करते रहें।

-फिर इसे नमक मिले उबले पानी में चीज को स्ट्रेनर में रखकर डुबोएं। अगर स्ट्रेनर नहीं है तो कपड़े में लपेटकर डुबोएं।

-ऐसा करीब चार से पांच बार करें। और चीज को बाहर निकालकर छोटे बॉल्स बना लें। इसे फ्रिज में चिल कर लें और तैयार है आपका मोजरेला चीज।

-इसे पिज्जा, सैंडविच या सलाद पर डालकर एंज्वॉय करें।