खाना खाने के बाद चाय पीने वाले हो जाएं सावधान, सेहत को घेर सकती हैं ये 5 बड़ी परेशानियां

Side Effects of Drinking Tea After Meal: अगर आप भी चाय के शौकीनों में से एक हैं और सुबह उठते ही और दिन भर अपनी हर मील के बाद एक प्याली चाय जरूर पीते हैं तो अपनी ये आदत तुरंत बदल डालिए। जी हां, खाना खाने के बाद चाय पीने की आपकी ये आदत आपको परेशानी में डाल सकती है। दरअसल,चाय में कैफीन होता है, जो शरीर में कोर्टिसोल या स्टेरॉइड हॉर्मान (Cortisol or Steroid Hormone) को बढ़ाता है। जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं खाना खाने के बाद चाय पीने से सेहत को होते हैं क्या-क्या नुकसान।

खाना खाने के बाद चाय पीने से सेहत को होने वाले नुकसान-

बढ़ता है ब्लड प्रेशर(Increases Blood Pressure)-

जो लोग खाना खाने के बाद चाय पीते हैं उन्हें हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। चाय में कैफीन मौजूद होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बनी रहती है। अगर आप पहले से ही हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, तो खाने के बाद चाय बिल्कुल न पिएं।

दिल के लिए खराब(Not Good for Heart)-

अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं, तो अपनी इस आदत को तुरंत छोड़ दें। यह आदत आपके दिल को बीमार बना सकती है। ऐसा करने से दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं।

पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं (Increase Digestive System Problems)-

खाना खाने के तुंरत बाद चाय पीने से शरीर का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे खाना अच्छे से डायजेस्ट नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं ऐसा करने से शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व भी उसे नहीं मिल पाते हैं। चाय में कैफीन की मात्रा अधिक होने से व्यक्ति को गैस, एसिडिटी की समस्या होने लगती है।

सिर दर्द की समस्या (Cause of Headache)-

खाने के बाद चाय का सेवन करने से सिर दर्द की समस्या पैदा हो सकती है। दरअसल, खाने के तुरंत बाद चाय पीने से शरीर में गैस और एसिडिटी की समस्या होने लगती है। शरीर में गैस बनने से सिर दर्द की समस्या हो सकती है।

आयरन की कमी( Iron Deficiency)-

खाने के बाद चाय पीने से शरीर में आयरन की भी कमी हो सकती है। चाय पीने से शरीर प्रोटीन को साथ जरूरी पोषक तत्व अवशोषित नहीं कर पाता है, जिससे आयरन या खून की कमी होने लगती है। चाय में फेनोलिक यौगिक पाया जाता है, यह आयरन को अवशोषित करने में बाधा डालता है। जिससे एनीमिया की समस्या पैदा हो सकती है।