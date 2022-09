Cooking Tips: मूड और स्वाद दोनों खराब करता है सब्जी में गिरा ज्यादा नमक, ऐसे करें सही

Tips To Fix Extra Salt From Curries And Vegetables: कई बार खाना बनाते समय सब्जी या दाल में नमक ज्यादा गिर जाता है। जिससे न सिर्फ मुंह का स्वाद और मूड खराब होता है बल्कि आपकी मेहनत भी खराब हो जाती है। खाना पकाते समय ज्यादातर महिलाओं से कभी न कभी सब्जी में नमक ज्यादा हुआ ही होगा। जिसकी वजह से आपको वो सब्जी फेंकनी पड़ी होगी। लेकिन अगली बार ऐसा होने पर आप सब्जी या दाल को फेंकने की जगह इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें। जी हां, ये ईजी टिप्स आपकी सब्जी में नमक को बैलेंस करने का काम करेंगे। आइए जानते हैं क्या हैं ये शानदार किचन टिप्स।

खाने में नमक ज्यादा होने पर अपनाएं ये टिप्स-

उबला आलू-

सब्जी या दाल में नमक ज्यादा होने पर आप उसमें उबला हुआ आलू मिलाकर भी बिगड़े हुए स्वाद को ठीक कर सकती हैं। ऐसा करने से न सिर्फ खाने में नमक की मात्रा कम होगी बल्कि सब्जी या दाल की ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी।

भुना बेसन-

अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन मिला दें। ऐसा करने से सब्जी का नाम कम हो जाएगा। आप इस टिप को ग्रेवी और सूखी, दोनों तरह की सब्जियों में इस्तेमाल कर सकती हैं।

आटे की गोलियां-

सब्जी में नमक कम करने के लिए आप दूसरा तरीका भी अपना सकती हैं। इसके लिए आप आटे की गोलियां बनाकर सब्जी में डाल दें। ऐसा करने से खाने में नमक कम हो जाएगा।