खाने की इन 5 चीजों को भूलकर भी फ्रिज में न रखें, शेफ पंकज ने बताएं क्या होते हैं नुकसान

Foods You Should Never Refrigerate: गर्मियों में खाने की चीजें खराब होने से बचाने के लिए लोग उन्हें फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं खाने की सभी चीजों को फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। खाने-पीने की कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बाहर रखने की जगह अगर फ्रिज में रखी जाती हैं तो तेजी से खराब होने लगती हैं। ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए मास्टर शेफ पकंज ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है।

ब्रेड-

मास्टर शेफ पकंज कहती हैं कि अगर ब्रेड को फ्रिज में स्टोर करके रखा जाता है तो वो जल्दी सूखकर खराब हो सकती है। ब्रेड को फ्रिज में रखने से उसके स्वाद में बदलाव आने के साथ आपको पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।

टमाटर-

टमाटर को फ्रिज में रखने से इनका टेस्ट और टेक्सचर दोनों खराब हो सकते हैं। इसके अलावा ये जल्दी गलने की वजह से खराब भी होने लगते हैं।

शहद-

शहद को फ्रिज में रखने से वो कठोर होकर जमने लगता है। ऐसे में शहद को कई सालों तक ठीक रखने के लिए उसे हमेशा बाहर एक जार में बंद करके रखें।

तरबूज-

फ्रिज में तरबूज रखने से उसका रंग, टेस्ट और टेक्चर खराब हो सकता है जबकि उसे बाहर रखने से उसके एंटीऑक्सीडेंट बने रहते हैं।

आलू-

आलू को फ्रिज में रखने से इसमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदलने लगता है। जिसकी वजह से आलू के स्वाद पर असर पड़ता है और वो मीठे होने लगते हैं।