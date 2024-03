Cooking Tips: नींबू के छिलके भी बढ़ा सकते हैं खाने का टेस्ट, बस फॉलो करने होंगे ये टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Unique Ways To Use Leftover Lemon Peels To Good Use: घरों में अक्सर महिलाएं नींबू का रस निकालने के बाद उसके छिलके कूड़े में फेंक देती हैं। अगर अब तक आप भी ऐसा करती रही हैं तो ये खबर खास आपके लिए है। जी हां, विटामिन सी से भरपूर नींबू सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसके नियमित सेवन से वेट लॉस, पाचन संबंधी दिक्कतें, सफर के दौरान उल्टी की समस्या दूर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं नींबू की ही तरह इसके छिलके भी गुणों का खजाना होते हैं। नींबू के छिलकों में विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम और फाइबर जैसे अनेक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो सेहत और खूबसूरती को दुरुस्त बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन आज बात करेंगे कि कैसे नींबू के छिलकों का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए कैसे किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे कुछ आसान टिप्स फॉलो करके नींबू के छिलकों से बढ़ा सकते हैं खाने का स्वाद।

नींबू के छिलकों को फेंकने की जगह इस तरह करें इस्तेमाल-

चाय-

आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी करने के लिए सुबह नींबू की चाय पी सकते हैं। इसके लिए नींबू का रस निकालने के बाद नींबू के छिलके को फेंकने की जगह चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करें। नींबू के छिलकों से चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी में नींबू के छिलके उबालें। स्वाद अनुसार उसमें चीनी की जगह थोड़ा शहद और चायपत्ती डालकर उबाल लें। आपकी नींबू की चाय बनकर तैयार है। आप इसे छानकर पी लें।

नींबू के छिलके का पाउडर-

नींबू के छिलकों का पाउडर बनाने के लिए उन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद पीसकर पाउडर तैयार कर लें। अब इस पाउडर को आप अपनी कई डिशेज को टेस्टी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं।

नींबू के छिलके का तेल-

सलाद की ड्रेसिंग करने के लिए भी आप नींबू के छिलकों का यूज कर सकते हैं। इसके लिए नींबू के छिलके एक बर्तन में डालकर इसमें कुकिंग ऑयल मिलाएं। बस तैयार हैं आपका लेमन ड्रेसिंग ऑयल। आप चाहे तो इस तेल को कुकिंग में भी यूज कर सकती हैं।

लेमन शुगर-

नींबू के छिलकों से आप बड़ी आसानी से घर पर ही लेमन शुगर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप नींबू के छिलकों के पाउडर को चीनी में मिला दें। अब इस मिश्रण को एक जार में स्टोर करके रख लें। आप इस लेमन शुगर को खाने का फ्लेवर बढ़ाने या फिर ब्यूटी को निखारने के लिए भी कर सकती हैं।

नींबू के छिलकों का बनाएं अचार-

नींबू का रस निकालने के बाद अक्सर फेंक दिए जाने वाले नींबू के छिलकों से टेस्टी अचार भी तैयार किया जा सकता है। ये अचार खाने में इतना टेस्टी होता है कि आपने एक बार खा लिया तो आप इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे और कभी भी नींबू के छिलके नहीं फेंकेंगे।