करेले का कड़वापन दूर करने के लिए अपनाएं ये किचन टिप्स, चाव से खाएगा हर कोई

Tips to remove the bitterness of karela: डायबिटीज कंट्रोल करने से लेकर खून साफ करने तक, करेला खाने से व्यक्ति को अनेक फायदे मिलते हैं। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होने के बावजूद उसकी कड़वाहट की वजह से कई घरों में लोग करेला खाने से परहेज करते हैं। अगर आपके घर पर भी परिवार के सदस्य सिर्फ करेले के कड़वे स्वाद की वजह से उसे खाने से मना कर देते हैं तो ये किचन टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। इन किचन टिप्स को आजमाकर आप करेले की कड़वाहट को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

करेले की कड़वाहट दूर करने के टिप्स-

नमक-

करेले का कड़वापन दूर करने के लिए सबसे पहले करेले को काटकर उसके ऊपर नमक छिड़क कर उसे 20 मिनट के लिए अलग रख दें। करेले पर नमक लगाकर छोड़ने से उसका सारा कड़वा रस निकल जाता है। 20 मिनट बाद करेले को निचोड़कर आप उसकी सब्जी बना सकते हैं। करेला कड़वा नहीं लगेगा।

इमली-

करेले का कड़वापन दूर करने के लिए इमली के गूदे और पानी का एक घोल तैयार करके उसमें कटे हुए करेले को लगभग आधे घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दें। इमली का खट्टापन करेले की कड़वाहट कम करने में मदद करता है। सब्जी बनाने से पहले इमली के पानी से करेले निकालकर उन्हें साफ पानी से धो लें। ऐसा करने से आपकी सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी।

नींबू-

करेले का कड़वापन दूर करने के लिए सबसे पहले करेले को स्लाइस में काटकर नींबू के रस में 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। नींबू के रस का खटासपन करेले की कड़वाहट को कम करने में मदद करता है। सब्जी बनाने से पहले करेले को साफ पानी से जरूर धो लें।

ब्लैंचिंग-

करेले की कड़वाहट दूर करने के लिए आप ब्लैंचिंग का उपाय भी आजमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालकर उसमें कटा हुआ करेला डालकर उसे 5 मिनट उबाल लें। अब एक बर्तन में करेला डालकर उसके ऊपर बर्फ के टुकड़े डाल दें। इसके बाद करेले का पानी निकाल कर सब्जी तैयार कर लें।