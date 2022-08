Kitchen Tips: आलू की मिठास बिगाड़ सकती है खाने का स्वाद, मीठापन दूर करेंगे ये टिप्स

How To Reduce Sweetness From Potatoes: भारतीय रसोई में आलू की अपनी एक खास जगह है। ज्यादातर सब्जियों को बनाने के लिए आलू का इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वो आलू मेथी हो या आलू बैंगन, आलू के बिना इनका स्वाद अधूरा सा बना रहता है। लेकिन आलू अगर स्वाद में मीठे निकल जाए तो ये सब्जी का स्वाद बढ़ाने की जगह उसका स्वाद बिगाड़ भी देते हैं। ऐसे में अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो आइए जानते हैं कैसे आलू का मीठापन दूर करके आप अपनी सब्जी का स्वाद बनाए रख सकते हैं।

आलू का मीठापन दूर करने के टिप्स-

सेंधा नमक (Rock Salt) –

उपवास के दौरान बनने वाले फलाहार में ज्यादातर सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। यही नमक आलू का मीठापन दूर करने में भी मददगार हो सकता है। इसके लिए गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर अच्छे से घोल लें। इसके बाद आलू को इस पानी में आधा घंटे भिगाकर छोड़ दें।

विनेगर (Vinegar) –

आलू की मिठास कम करने के लिए सिरके का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके लिए आप वाइट, रेय या फिर एपल साइड विनेगर का उपयोग भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 4-5 कप पानी डालकर उसमें 2 टेबलस्पून विनेगर डालकर घोलें। कुछ देर बाद इस पानी में आलू डालकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इससे आलू की मिठास काफी हद तक कम हो जाएगी।

खट्टे पदार्थ (Sour Food) –

आलू की मिठास कम करने के लिए खट्टे पदार्थ भी काफी काम आ सकते हैं। जब भी आप मीठे आलू की सब्जी बनाएं तो उसमें दही, नींबू रस, संतरे का गूदा आदि डाल सकते हैं। इससे आलू की मिठास को बैलेंस करने में काफी मदद मिलेगी।