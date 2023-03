फ्रिज में रखने के बावजूद गूंथा आटा पड़ जाता है काला और सख्त, ये टिप्स दूर करेंगे परेशानी

ऐप पर पढ़ें

Tips to keep atta dough fresh and soft: घर की महिलाओं की अक्सर यह शिकायत रहती है कि बचा हुआ गूंथा आटा फ्रिज में रखने के बावजूद काला और सख्त पड़ने लगता है। इस आटे की रोटियां भी अच्छी नहीं बनती हैं। जी हां, वर्किंग महिलाएं अक्सर अपना समय बचाने के लिए थोड़ा सा आटा गूंथकर फ्रिज में रख देती हैं। ताकि सुबह ऑफिस टाइम से निकल सकें। लेकिन गूंथा हुआ आटा कई बार फ्रिज में रखने के बावजूद सख्त और खराब हो जाता है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान रहती हैं तो ये आसान टिप्स अपनाकर आटे को खराब और सख्त होने से बचा सकती हैं।

एयर टाइट कंटेनर का प्रयोग-

अक्सर खुले बर्तन में गूंथा आटा रखने से वो सख्त होने लगता है। ऐसे में फ्रिज में आटे को स्टोर करने के लिए एयर टाइट डिब्बे का ही इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आटा टाइट नहीं होगा और रोटियां भी नर्म बनेंगी।

गुनगुने पानी से गूंथे आटा-

आटा गूंथने के लिए आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। गुनगुने पानी से आटा गूंथने से वो लंबे समय तक सॉफ्ट बना रहता है और उससे बनने वाली रोटियां भी अच्छी बनती हैं।

आटा में मिलाएं चुटकी भर नमक-

रोटी बनाने के लिए गूंथे आटे में चुटकी भर नमक जरूर मिलाएं। ऐसा करने से वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अगर सुबह आप जल्दी में रहते हैं तो नमक मिला आटा गूंथकर फ्रिज में रख लें। ऐसा करने से आटे से पूरे दिन रोटी मुलायम बनेंगी और आटा लंबे वक्त तक खराब नहीं होगा।

आटे पर लगाएं तेल-

अगर फ्रिज में रखने के बावजूद आटा काला पड़ने लगता है तो आटा गूंथने के बाद उसमें ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी लगा दें। ऐसा करने से आटा जल्दी सूखेगा नहीं और काला भी नहीं पड़ेगा।