फलों पर बैठने वाली मक्खियों से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये टिप्स, मुश्किल हो जाएगी आसान

ऐप पर पढ़ें

Tips To Get Rid Of Fruit Flies: अक्सर खाने पीने की चीजों को थोड़ी देर के लिए भी खुला छोड़ने पर उसके आस-पास उड़ने वाले कीड़े मंडराने लगते हैं। ये कीड़ें न सिर्फ खाने को खराब करते हैं बल्कि व्यक्ति के लिए कई तरह के रोगों का खतरा भी पैदा कर सकते हैं। दरअसल, फलों पर बैठने वाले इन कीड़ों और मक्खियों को फ्रूट फ्लाई और भुनगे के नाम से भी पहचाना जाता है। जिनसे अक्सर लोग परेशान रहते हैं। अगर आपके लिए भी ये फ्रूट फ्लाई टेंशन की वजह बने हुए हैं तो इनसे छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये उपाय।

काली मिर्च-

खाने की चीजों के आसपास से फ्रूट फ्लाई को हटाने के लिए आप काली मिर्च का यूज कर सकते हैं। काली मिर्च के इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले काली मिर्च को हल्का कूटकर एक सूती कपड़े में बांध लें। अब इस कपड़े को खाने के पास रख दें। काली मिर्च की गंध से फ्रूट फ्लाई खाने के पास नहीं आएंगे।

दालचीनी-

दालचीनी के पाउडर को पानी में मिलाकर किचन में स्प्रे कर दें। इस उपाय को करने से थोड़े देर में ही सारे भुनगे गायब हो जाएंगे।

नीम का तेल-

फलों या खाने के आसपास से फ्रूट फ्लाई को दूर रखने के लिए नीम के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए फलों को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटकर उसके ऊपर थोड़ा नीम का तेल छिड़क दें।

बेकिंग सोडा-

फ्लाई कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आप एक से दो मग पानी में दो चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला दें। अब इस पानी का उस जगह अच्छे से छिड़काव करें, जहां ये कीड़ें आते हैं। ऐसा करने से कीड़े हमेशा के लिए भाग जाएंगे।