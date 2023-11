स्टील पैन को भी बना सकते हैं नॉन स्टिक, बस फॉलो करना होगा शेफ पंकज के ये Tip

ऐप पर पढ़ें

Tip to turn a steel pan to a non stick pan: अक्सर स्टील के पैन में खाना पकाते समय घर की महिलाएं यह शिकायत करती हैं कि खाना तले से चिपक कर जल जाता है या खराब हो जाता है। अगर आपकी भी अब तक स्टील के बर्तनों से यह शिकायत रही है तो अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जी हां, मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक मजेदार किचन हैक शेयर किया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे आप स्टील के पैन को भी बड़ी आसानी से नॉन स्टिक बना सकते हैं।

स्टील के पैन को नॉन स्टिक बनाने के टिप-

स्टील के पैन को नॉन स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले स्टील के एक पैन को तेज गर्म करके उस पर पानी की कुछ छींटे मार लें। छींट मारने पर अगर पानी की बूंद ड्रॉपलेट की तरह तैरती हुई नजर आएं या तल पर उछलती मोतियों जैसी दिखे तो समझ जाएं कि बर्तन गर्म हो चुका है। इसके बाद पैन में 2-3 बूंदें तेल की डालकर उसे एक टिशू पेपर की मदद से पूरे पैन पर फैला लें। आपका स्टील का पैन नॉन स्टिक पैन बनकर तैयार हो चुका है। अब आपके स्टील के बर्तन पर खाना चिपकेगा नहीं, और ये नॉन स्टिक की तरह काम करेगा।